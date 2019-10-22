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Galatasaray 0 - 1 Real Madrid (UEFA Gençlik Ligi)

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.10.2019 17:06 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Real Madrid, günün ilk maçında, UEFA Gençlik Ligi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, 89. dakikada bulduğu golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray 0 - 1 Real Madrid (UEFA Gençlik Ligi)

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19 ile Real Madrid U19 takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Real Madrid U19 Takımı oldu.

Real Madrid U19 Takımı'na galibiyeti getiren golü 89. dakikada Pablo Ramon kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid U19 Takımı 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Galatasaray U19 Takımı ise henüz puanla tanışamadı.

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Galatasaray U19 Takımı, Real Madrid U19 Takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray real madrid UEFA Gençlik Ligi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ÜLKEDE FUTBOL BİTMİŞ ALTYAPI YOK DİSİPLİN YOK ÇALIŞMA YOK... BAŞKA NE BEKLENİRKİ. HEP HÜSRAN HEP HÜSRAN...
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