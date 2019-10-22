Galatasaray 0 - 1 Real Madrid (UEFA Gençlik Ligi)

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Galatasaray U19 ile Real Madrid U19 takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Real Madrid U19 Takımı oldu.
Real Madrid U19 Takımı'na galibiyeti getiren golü 89. dakikada Pablo Ramon kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Real Madrid U19 Takımı 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Galatasaray U19 Takımı ise henüz puanla tanışamadı.
UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda bir sonraki hafta Galatasaray U19 Takımı, Real Madrid U19 Takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
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