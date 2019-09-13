Falcao'dan 3 puanlı 'merhaba'!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Radamel Falcao attı. Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 7'ye yükseltti. Kasımpaşa ise 4. haftada 3. mağlubiyetini alarak 1 puanda kaldı. Galatasaray, 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak ve ardından Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. FALCAO'NUN MONACO'DAKİ EN İYİ ANLARI MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan’ın ceza sahası içine verdiği pasta gelişine topa vuran Hajradinovic’in şutunu kaleci Muslera kontrol etti.

12. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma’nın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic’in ceza sahası içine çevirdiği topta ön direkte Thiam’ın yaptığı vuruşta top auta çıktı.

17. dakikada ceza sahasına atılan uzun topla buluşan Babel’in verdiği pasta Falcao’nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti ve kaleci Fatih’te kaldı.

34. dakikada sol kanattan Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nzonzi’nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih’te kaldı.

38. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Falcao’nun şutunda savunmada Ben Youssef’e çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

İKİNCİ YARI 50. dakikada sol kanatta Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Marcao’nun kafa vuruşunu kaleci Fatih oyun alanına çeldi.

77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Quaresma’nın şutunu Muslera kornere çeldi.

80. dakikada Belhanda’nın orta alandan verdiği pasta topla buluşan Falcao’nun şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Luyindama xx, Marcao xx, Nagatomo xx, Nzonzi xxx, Belhanda xx, Lemina x (Ömer dk. 30 xx), Feghouli xx (Adem dk. 80 ?), Babel xxx, Falcao xxx (Donk dk. 90 ?)

Kasımpaşa: Fatih xx, Hafez xx (Heintz dk. 82 ?), Ben Youssef xx, Veysel Sarı xxx, Popov xx, Khalili xx, Aytaç Kara xx, Hajradinovic xx, İlhan Depe xx (Mustafa Pektemek dk. 72 x), Quaresma xx, Thiam xx (Veigneau dk. 72 x)

Gol: Falcao (dk. 38) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Hajradinovic, Youssef, Quaresma (Kasımpaşa), Marcao, Ömer (Galatasaray) MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da yeni transferler Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk kez forma giydi. Sarı-kırmızılı kulübün transfer döneminin son günlerinde kadrosuna dahil ettiği Falcao ile Lemina, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Falcao hücumda takımı adına gol ararken, Lemina orta sahada savunmaya dönük görev aldı. İKİ DEĞİŞİKLİK Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı oyuncuların çokluğunda İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre Kasımpaşa karşısında ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Falcao, Brugge Kulübüne kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne'nin yerine Kasımpaşa karşısında gol aradı. Kayserispor mücadelesinde ilk 11'de görev alan Ömer Bayram, 4. hafta mücadelesinde yedek soyunurken bu oyuncunun yerine de Lemina şans buldu. TERİM VE İKİ YARDIMCISI CEZALARI NEDENİYLE TRİBÜNDE Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezaları nedeniyle Kasımpaşa maçında tribünde yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim'e 4 maç men cezası vermiş, Tahkim Kurulu da bu cezayı 3 maça indirmişti. PFDK'nin aynı maçta 3 maç men cezası verdiği Ümit Davala'nın yanı sıra geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan karşılaşmada 8 maç men cezası alan Hasan Şaş da yedek kulübesinde bulunamadı. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı maçta takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla Fatih Terim'e destek verdi. Taraftarlar, ayrıca "Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı. Biz buradayız durdursanıza hadi Galatasaray'ı", "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak. Galatasaray'ın Galatasaraylıdan başka dostu yok" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" yazılı pankartlara yer verdi. ÜÇ FUTBOLCU CEZALI Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Jean Michael Seri, Emre Mor ve Florin Andone, Kasımpaşa mücadelesinde kadroda yer alamadı.