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Galatasaray, 18 saatte 14 bin forma sattı

16.07.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın yeni formalarına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 14 Temmuz’da 399,9 TL’den satışa çıkan yeni formalardan ilk 18 saatte 14 bin 338 adet satıldı. Sarı kırmızılıların forma satışından kasasına yaklaşık 5 milyon 735 bin TL girdi.

Galatasaray, 18 saatte 14 bin forma sattı

Galatasaraylı taraftarlar önceki gün satışa çıkan yeni sezon formalarına büyük ilgi gösterdi. Formaların 399,9 TL’den piyasaya çıkmasının ardından geçen ilk 18 saatte yeni sezon formalarından 14 bin 338 adet satıldı. Sarı-karmızılı takım forma satışından kasasına yaklaşık 5.7 milyon TL girdi.

UEFA'DAN OLİMPİYAT İÇİN İZİN YOK

Galatasaray'ın öte yandan iç sahadaki ilk maç olan Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV karşılaşmasını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynama talebi UEFA tarafından kabul edilmedi.

G.Saray seyircisi karşısında ilk maçına 74 bin 753 kişi kapasiteli Olimpiyat Stadı’nda çıkmak istese de UEFA’nın ret kararı sonrası 17 bin 156 kişilik Fatih Terim Stadı’nda sahaya çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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