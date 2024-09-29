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Galatasaray 1983'ten sonra bunu ilk kez yaşadı! En son 41 yıl önce Fenerbahçe maçında...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.09.2024 10:05
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Kasımpaşa karşısında 3-0'lık skoru koruyamayarak mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılan Galatasaray 1983'ten sonra bir ilki yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray 1983'ten sonra bunu ilk kez yaşadı! En son 41 yıl önce Fenerbahçe maçında...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Aslantepe'de oynanan karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar 3-0 öne geçse de mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Osimhen (2) ve Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini Fall, Hajradinovic ve Da Costa attı.

1983'TEN SONRA İLK KEZ

05+haziran+1983-1

Maçta 90 artı 5'inci dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle 2 puan kaybeden Aslan, taraftarını üzdü. Cim Bom ayrıca 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesi sonrasında bir ilki yaşayarak 3 fark yakaladığı bir karşılaşmada yıllar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden Galatasaray puanını 19 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti.

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Süper Lig Kasımpaşa fenerbahçe galatasaray
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