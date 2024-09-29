Galatasaray 1983'ten sonra bunu ilk kez yaşadı! En son 41 yıl önce Fenerbahçe maçında...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Aslantepe'de oynanan karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar 3-0 öne geçse de mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın gollerini Osimhen (2) ve Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini Fall, Hajradinovic ve Da Costa attı.

1983'TEN SONRA İLK KEZ

Maçta 90 artı 5'inci dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle 2 puan kaybeden Aslan, taraftarını üzdü. Cim Bom ayrıca 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesi sonrasında bir ilki yaşayarak 3 fark yakaladığı bir karşılaşmada yıllar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı.

Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden Galatasaray puanını 19 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti.