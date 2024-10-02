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  4. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı için olay sözler! "Survivor'cı, gitsin mahallesinde oynasın!"

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı için olay sözler! "Survivor'cı, gitsin mahallesinde oynasın!"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 13:55
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Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, yaptığı açıklamada Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalara çok sert bir yanıt verdi. Öztürk ayrıca PFDK'ye ve Beşiktaş'a da tepki gösterdi. İşte o sözler...

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'ten Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı için olay sözler! "Survivor'cı, gitsin mahallesinde oynasın!"

"Olanları şaşkınlıkla takip ediyorum. Hakaret varsa sarı kart ya da kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyorum. Hakaret yüz yüze olur, öyle bir durum yok. İki sponsor kardeş kulübü hayretle izliyoruz. Demek ki sahada kazanamayınca masa başında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona biz gerçekten çok güveniyoruz. Ümit ediyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar."

"11 SENEDİR ŞAMPİYON OLAMAYAN KULÜP..."

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"Mert Hakan Yandaş'ı kimse konuşmuyor. Kendisi de Galatasaray maçında sözlü hakaretleri var, bunları kameralar yakalamış. 11 senedir şampiyon olamayan kulüp ne yapsın, otursun derdine ağlasın. Demek ki sahada kazanmayı beceremiyorlar. 3-0'dan sonra hakem yardımıyla böyle oldu yoksa maç 5'e 6'ya gidecekti."

"SALDIRILARA CEVAP VERECEĞİZ"

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"Elimizden geleni göstereceğiz, ortamı germemeye çalışacağız ama bize olan saldırılara da mutlaka cevap vereceğiz."

"SURVİVORCI, MAHALLESİNDE OYNASIN"

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"TFF'nin kalkıpta Survivor'cının lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Biz Galatasaray Lisesi'nden çıkmış ciddi bir kulübüz. Biz gayri ciddi kişilerle ve durumlara cevap vermek istemiyoruz. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin."

"ACUN BEY BİLİYORDUR"

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"İllegal bahis hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Bize bir spor kanalı reklam vermek istedi. Biz de araştırdık hakikaten sporla ilgili belli haberler var. Biz sponsorluk anlaşması yaptık. Sırtımızda reklamları yayınlandı. Bunun için de TFF'den izin aldık. Federasyon da sorumluluk bizde olmak kaydıyla izin verdi. Biz de bunu askıya aldık. Önceki gün de federasyon bu izni iptal etti, iptal edince de kaldırdık. Sanırım 2021 yılıydı bir TV kanalına RTÜK'ten bir ceza geldi ama Acun Bey biliyordur, ona sorun bu kanalı ve o ceza niye gelmiş? İllegal bahis sitelerinin reklamlarını yayınladığı için geldi."

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Metin Öztürk galatasaray
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