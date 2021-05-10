Galatasaray 2 transferi birden bitirdi

Galatasaray'ın yeni sezon sol beki belli oldu. Gelecek sezon Sarrachi ve Emre Taşdemir'i kadroda düşünmeyen Galatasaray yeni sol bekini İngiltere Premier Lig'den buldu. Mevcut yönetim Leeds United ile sözleşmesi sona erecek Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşmaya vardı.

YENİ YÖNETİM KARARI VERECEK

Galatasaray'da Mustafa Cengiz seçimde aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak mevcut yönetim yeni sezonu düşünerek bonservisi elinde olan bazı oyuncular için girişimde bulunmuştu. Aytaç Kara ve Alioski bunlardan ikisi. İki oyuncuyla prensipte anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni seçilecek yönetim bu iki oyuncu için son kararı verecek.

BONSERVİSİ ELİNDE

Kuzey Makedonya Milli Takımı forması giyen ve bu sezon Premier Lig'de Leeds United ile sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki sol bek Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olacak. 3 yıllık sözleşme imzalanması beklenen oyuncuya yıllık 1.8-2 milyon Euro civarı maaş ödenmesi bekleniyor.

GOLCÜ SOL BEK

Son 4 sezondur Leeds United forması giyen Makedon futbolcu kariyerinde 267 maça çıktı ve 44 gol atmayı başardı. Yetenekli oyuncu 2016-2017 sezonunda İsviçre'nin Lugano takımında bir sezonda 16 gol attıktan sonra 2.5 milyon Euro karşılığında Leeds United'a transfer olmuştu.



