Galatasaray 2019/20 sezonu iç saha formasını tanıttı (Galatasaray'ın yeni parçalı forması)

Galatasaray Kulübü, taraftarın bir süredir merakla beklediği yeni sezon parçalı formasını tanıttı.
Yapılan açıklamaya göre 2019/20 sezonunda giyilecek 'parçalı' forma, kulübün resmi organlarından satışa sunuldu.
İç saha forması olarak da kabul edilen formanın satış fiyatı 249 TL olarak belirlendi.
İşte Galatasaray'ın yeni sezon parçalı forması...
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