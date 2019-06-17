Galatasaray 2019/20 sezonu iç saha formasını tanıttı (Galatasaray'ın yeni parçalı forması)

Galatasaray Kulübü, taraftarın bir süredir merakla beklediği yeni sezon parçalı formasını tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre 2019/20 sezonunda giyilecek 'parçalı' forma, kulübün resmi organlarından satışa sunuldu.

İç saha forması olarak da kabul edilen formanın satış fiyatı 249 TL olarak belirlendi.

İşte Galatasaray'ın yeni sezon parçalı forması...





