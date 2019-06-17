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Galatasaray 2019/20 sezonu iç saha formasını tanıttı (Galatasaray'ın yeni parçalı forması)

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürürken yeni formasını da tanıttı. Gelecek sezon giyeceği parçalı formayı tanıtan Galatasaray, bu ürünü 249 TL'den satışa sundu.

Galatasaray 2019/20 sezonu iç saha formasını tanıttı (Galatasaray'ın yeni parçalı forması)

Galatasaray Kulübü, taraftarın bir süredir merakla beklediği yeni sezon parçalı formasını tanıttı.

Yapılan açıklamaya göre 2019/20 sezonunda giyilecek 'parçalı' forma, kulübün resmi organlarından satışa sunuldu.

İç saha forması olarak da kabul edilen formanın satış fiyatı 249 TL olarak belirlendi.

İşte Galatasaray'ın yeni sezon parçalı forması...

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Galatasaray Parçalı forma Spor Toto Süper Lig

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