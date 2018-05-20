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Galatasaray 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda kutladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 19:41 | Son Güncelleme

Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de 2017/18 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar sona erdi. 21. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşti ve sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

Galatasaray 21. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda kutladı!

Spor Toto Süper Lig'de 21. kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda büyük bir şölen hazırladı. Saat 19:05'te başlayan şampiyonluk kutlamalarına taraftarlar da büyük ilgi gösterirken, Galatasaray şampiyonluk kupasına da bu akşam kavuşmuş oldu.

Türk Telekom Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamalarından en özel anlar ve açıklamalar şu şekilde;

Saat 18.35: Galatasaray kafilesi, kutlamalar için Türk Telekom Stadı'na ulaştı.

Abdurrahim Albayrak: Çok rahatsızım. Dün akşam serum yedim. İyi değilim şu anda. Hastalandım. Dün akşam Göztepe taraftarlarının şampiyon Galatasaray'ı alkışlamasını beklerdim ama alkışlamadılar.

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Şarkıcı Berkay: Bizim için çok önemli ve özel bir gün. Burada olmak bizim için vazife gibi. Hastasıyız! Bu akşam sesimiz kısılana kadar desteğimizi göstereceğiz.

Saat 19.05: Türk Telekom Stadı'nda şampiyonluk kutlamaları, DJ Suat Ateşdağlı'nın performansıyla başladı.

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Maicon'un eşi Ursula: Şampiyonluğa çok inanıyordum, takımdaki hırsı, isteği görüyordum ve ilk dakikadan beri şampiyonluğa inanıyordum. Galatasaray'a aşığım, Galatasaray taraftarına aşığım. Şu ana kadar gördüğüm en iyi taraftar, kendimi maçlara çok kaptırıyorum.

Garry Rodrigues: İlk şampiyonluğum. Çok, çok mutluyum. Çok güzel bir şampiyonluk oldu, umarım böyle devam ederiz.

Saat 19.35: Sahnede bu kez Gripin Grubu var.

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Yasin Öztekin: 2. kez şampiyon oluyorum, 6. kupam. Çok mutluyum. Sezon başında şampiyon olmak istiyorduk, çünkü 2 sezon olamadık. Fatih hoca geldikten sonra daha da iyi olduk, daha da güçlü olduk. Gomis olmasaydı gerçekten biraz sıkıntı çekerdik. Galatasaray'a gelen forvetin de gol atması lazım. Fatih Hoca geldikten sonra daha da iyiydi. Hocamız baba gibi. Bir sözü bile insanı o kadar motive ediyor ki, sahaya çıkınca her şeyi yapmaya çalışıyorsun hem onun için, hem de taraftar için. Maça çıkarkan o kadar hırslı oluyorsun ki, bunu zaten bu sene herkes görüyor. İnşallah uzun süre burada kalır. Galatasaray'a gelen forvetin gol atması lazım. Gomis'e elimizden geldiğince yardım ettik. O olmasaydı, biz olmadık. Huzur olması için neşe olması lazım, biz de bunu iyi başardık.

Nagatomo: İnanılmaz duyguluyum, duygularımı tarih edecek kelime bulamıyorum. Daha önce yaşamamıştım, çok gururluyum. Buraya geldikten sonra çocuğum doğdu. Onunla beraber şampiyonluk geldi, bize uğur getirdi.

Eren Derdiyok: Hedefimize koyduğumuz şeye ulaştık. Şimdi taraftarımızla heyecanı, mutluluğu paylaşacağız. Çok mutluyuz. Galatasaray'ın ait olduğu yer, Şampiyonlar Ligi. Geri dönüyoruz. Dünya çapında en çok taraftara sahibiz, onlar bizi destekliyor, farkındayız.

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Saat 19.53: Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki Türk Telekom Stadı'nda sahne aldı ve sahneye çıkmadan önce Galatasaray taraftarı tarafından 'Sen olsan bari' şarkısının özdeşleştiği Bafetimbi Gomis ile bir araya geldi.

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Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan: “Bu şampiyonluk herkese hayırlı, uğurlu olsun. Çok çalıştık, başardık. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu başarıda Fatih Terim’in çok çok büyük payı var. Emeği geçen herkese teşekkürler. Camiamıza hayırlı olsun.”

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Atalay Babacan: Hocalarım ve ağabeylerim büyük bir yarış verdiler. Tüm camiamıza bu şampiyonluk hayırlı olsun.

Aleyna Tilki: Burada olmaktan çok mutluyum. Tebrik ediyorum. Çok iyi geçti. Acayip bir taraftardı. Süperdi. Şarkım Gomis’e çok yakıştı. Çok mutluyum.

Ozan Kabak: Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Taraftarlar mükemmeldi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey göremeyiz. Onlar her şeyin en güzelini hak ediyor.

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Saat 20.45: Galatasaraylı oyuncular tek tek şampiyonluk kupasının kaldırılacağı podyuma çıkıyor.

Saat 21.50: Galatasaray, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yaşasın cimbom...
Yaşasın ne la? :)) asıl sen çok yaşa
şampiyon olmuşsun hala oyuncu ıslıklıyorsun. bu nasıl taraftarlık. keşke bjk taraftarından bir şeyler alabilseydik
her zaman her yerde en büyük CİM BOM BOM
KISKANANLAR ÇATLASIN.KUŞLARIN GÖÇ ZAMANI...
????❤  GALATASARAY ????❤ ????????????⚘⚘ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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