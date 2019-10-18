Falcao yoksa, Andone var! 3 maç sonra 3 puan

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı. Florin Andone, Galatasaray'ı 21. dakikada öne geçiren golü attı. Kendisine yapılan penaltıyı ağlara gönderen Andone, 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı. SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN Sivasspor, 69. dakikada Arouna Kone ile farkı 1'e indirdi. Ryan Babel, 74. dakikada farkı tekrar artırdı. Konuk ekip, Erdoğan Yeşilyurt'un 84'teki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Konuk ekip 48. dakikada Isaac Cofie, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. DROGBA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK GOLÜ Galatasaray, bu sonucun ardından puanını 13'e çıkardı. Sivasspor ise 12 puanda kaldı. Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 27 Ekm Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Sivasspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. MAÇTAN DAKİKALAR 5. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Babel'in kafa vuruşunda top üst direğe de çarparak auta gitti.

14. dakikada Yatabare'nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta topu kaleci Muslera, soluna uzanarak kurtardı.

20. dakika Yatabare'nin kendi yarı sahasından attığı ara pasta topla buluşan Mert Hakan Yandaş, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Mert Hakan'ın şutunda açıyı daraltan Muslera, topu kurtardı. Uruguaylı kaleciden dönen topu alan Mert Hakan, yanındaki arkadaşı Fernando'ya pasını attı. Fernando'nun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Andone, Demir Grup Sivasspor yarı sahasının ortasında sol kanatta aldığı topla hızla kaleye doğru gitti. Andone, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

33. dakikada Emre Mor'un pasıyla ceza sahasının sağında Babel, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Önce kaleci, daha sonra önündeki savunma oyuncusunu çalımlayan Babel'in şutunda top defans oyuncusuna çarpıp kornere gitti.

41. dakikada Galatasaray, Appindangoye'nin ceza sahasında Andone'yi düşürmesiyle penaltı kazandı. 42. dakikada Andone, kullandığı penaltıda meşin yuvarlağı filelere göndererek, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İKİNCİ YARI 56. dakikada Ömer’in verdiği pasta topla buluşan Emre Mor’un şutunu Samassa oyun alanına çeldi.

69. dakikada Emre Kılınç’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Uğur Çiftçi, pasını kale ağzındaki Kone’ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti. 2-1

74. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Babel, ceza sahası içine girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla direğe de çarpan meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. 3-1

80. dakikada sol kanattan topla buluşan Andone’nin son çizgiye inerek verdiği pasta Emre Mor’un vuruşu yandan auta çıktı.

84. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre Kılınç’ın penaltı noktasına gönderdiği pasta Erdoğan Yeşilyurt meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2 Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Erdinç Sezertam xx

Galatasaray: Muslera xx, Şener xx, Luyindama xx (Donk dk. 76 x), Marcao xx, Emre Taşdemir xx (Seri dk. 76 x), Ömer xx, Nzonzi xx, Belhanda xx (Yunus dk. 83 ?), Emre Mor xx, Babel xxx, Andone xxx

Sivasspor: Samassa x, Marcelo xx, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa x, Uğur xx, Hakan xx, Mert Hakan xx (Derlek dk. 85 ?), Cofie x, Emre Kılınç xx, Fernando x (Kone dk. 46 x), Yatabare xx (Erdoğan dk. 82 xx)

Goller: Andone (dk. 22 ve 42 pen.), Babel (dk. 74) (Galatasaray), Kone (dk. 69), Erdoğan (dk. 84) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Cofie (dk. 48) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Luyindama, Andone, Ömer Bayram, Yunus (Galatasaray), Fernando, Yatabare (Sivasspor)

MAÇTAN NOTLAR Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Gençlerbirliği müsabakasının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Steven Nzonzi, Ömer Bayram, Emre Mor, Younes Belhanda, Ryan Babel, Florin Andone ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı ve Yuto Nagatomo yer aldı. Fatih Terim, ligin 7. haftasında deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de görev alan ve sarı kart cezalısı olan Mariano Filho'nun yanı sıra Selçuk İnan, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli'ye görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine sakatlığını atlatan Luyindama ile Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor ilk 11'de forma giydi.

TERİM 2 MAÇ SONRA TARAFTARININ ÖNÜNDE Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 2 maç sonra taraftarıyla buluştu. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 4 maç ceza almış ancak bu ceza Tahkim Kurulu tarafından 3 maça düşürülmüştü. Ligde iç sahadaki Kasımpaşa, deplasmandaki BtcTurk Yeni Malatyaspor ve iç sahadaki Fenerbahçe maçlarında saha kenarında görev yapamayan Terim, 7. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasıyla kulübedeki yerini aldı. Fatih Terim, Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşılaşmalarından sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda takımını saha kenarından yönetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaptı. FEGHOULI, FALCAO VE LEMINA KADRODA YOK Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroya alınmadı. Cezayir Milli Takımı'ndan 2 gün önce dönen Feghouli, dinlendirilirken, aşil tendonundan sakatlığı bulunan Falcao ile uyluğundan sakatlık yaşayan Lemina, 21 kişilik kadroya yazılmadı.