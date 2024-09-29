Galatasaray 3-3 ile öyle bir şey kaçırdı ki! Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa beraberliğine bin pişman...

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak rakibi karşısında 2 puan bıraktı.

TARİHİ MAĞLUBİYET

Sarı-Kırmızılılar 3-0 öne geçtiği mücadelede kalesinde gördüğü gollere engel olamazken, aldığı bu sonuçlan tarihe geçme fırsatını da tepmiş oldu.

Son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da hızlı bir giriş yapmış ve bu karşılaşma öncesi çıktığı 6 maçı da kazanmıştı.

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştirdiği en iyi sezon başlangıcını geçen hafta egale eden Galatasaray, bu hafta da kazanması durumunda rekor kıracaktı.

Ancak Da Costa'nın uzatmalardaki golüne engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, rekoru kırma şansını değerlendiremedi.