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  4. Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı! Fenerbahçe derbisi öncesi 5'te 5 yaparak liderlik koltuğuna oturdu... Gaziantep'i 3-1 mağlup etti!

Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı! Fenerbahçe derbisi öncesi 5'te 5 yaparak liderlik koltuğuna oturdu... Gaziantep'i 3-1 mağlup etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.09.2024 22:00
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında sahasında Gaziantep'i konuk etti. Sarı - kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi rakibini 3-1 mağlup etti. Okan Buruk ve öğrencileri bu skorla birlikte ligdeki puanını 15'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Trendyol Süper Lig'in 3.hafta erteleme maçında Galatasaray ile Gaziantep Fk RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı - kırmızılıların 3-1'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Batshuayi kaydetti. Gaziantep'in tek golünü ise Furkan Soyalp attı.

BARIŞ ALPER'DEN SON 4 MAÇTA 4 GOL

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Galatasaray'ın maçtaki ilk golünü kaydeden Barış Alper Yılmaz ligde oynanan son 4 karşılaşmada da gol sevinci yaşamayı başarmış oldu. Milli futbolcu, Konyaspor, Adana Demirspor, Rizespor ve Gaziantep maçlarını boş geçmedi. Bu golle birlikte 24 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez üst üste dört lig maçında gol atmış oldu.

5 FUTBOLCUDAN YARARLANAMADI

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Galatasaray'da Icardi ve Hakim Ziyech sakatlıklarından kaynaklı maç kadrosunda yer almazken yeni transferlerden Osimhen, Sallai, Jakobs statü gereği forma giyemedi. Bu söz konusu oyuncular ligin 3. haftasından sonra transfer olduğu için görev alamadı.

BATSHUAYI İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

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Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez bir lig maçına 11'de başladı.

Belçikalı santrfor, bu sezon görev aldığı 4 Süper Lig maçında da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Bir golü bulunan Batshuayi, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez bir lig maçının ilk 11'inde yer aldı.

OKAN BURUK ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

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Ligde son olarak sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk mecburi 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Rize temsilcisi karşısında ilk 11'de oynattığı yeni transferler Victor Osimhen ile Ismail Jakobs'a statü gereği forma veremedi. Ayrıca yeni transferlerden Roland Sallai de statüye takıldığı için kadroya alınamadı. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Batshuayi ile Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi 11'i ile başladı.

TARAFTARDAN SELÇUK İNAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

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Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ı tribüne çağırdı.

Uzun süre Galatasaray forması terleten Selçuk İnan, Seyrantepe'ye rakip takım teknik direktörü olarak geldi. Selçuk, beşer Süper Lig ve TFF Süper Kupa, dört de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı eski takımının taraftarlarını selamladı.

Selçuk İnan, eski takım arkadaşı Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ile sarılarak hasret giderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus Akgün Barış Alper Yılmaz galatasaray
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