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Galatasaray 48 yıl sonra İsveç takımını mağlup etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.10.2024 10:42
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Galatasaray, Elfsborg karşılaşmasıyla 15 Eylül 1976 tarihinden sonra ilk kez bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray 48 yıl sonra İsveç takımını mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Elfsborg ile ilk kez Avrupa kupalarında karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca bu maçla birlikte İsveç takımlarıyla da 8. karşılaşmasına çıktı ve 2. galibiyetini elde etti. Aslan diğer mücadelelerde 2 beraberlik, 4 yenilgi almıştı.

Sahadan 4-3’lük skorla galip ayrılan Galatasaray bu sonuçla birlikte 48 yıl sonra bir İsveç takımını mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, daha önce İsveç temsilcilerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1’lik skorla yenerek almıştı.
Cimbom bu müsabaka öncesinde İsveç’ten; Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK takımlarıyla oynamıştı.

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