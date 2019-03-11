Galatasaray 5 - 0 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşılaştı. Henüz 5. dakikada Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan'ın vuruşunda Muslera gole izin vermedi. 17'de Feghouli'nin şutu savunmaya çarparak yön değiştirerek ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti. 34'te Muslera kornerden gelen ortaya vurulan kafa sonrası mutlak bir golü önledi. 40. dakikada bu kez Doukara harika vurdu, Muslera kalesinde bir kez daha devleşti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Antalyaspor ikinci yarıda da beraberlik golü için bastırmaya devam etti. 61'de Diego'nun sert şutunu kurtaran Muslera, 2 dakika sonra Doğukan'ın direkten dönen kafa vuruşu sonrası Diego'nun nefis volesinde yine gole izin vermedi. PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ Bu pozisyonun hemen ardından Galatasaray, Belhanda'nın pasını bekletmeden kaleye gönderen Onyekuru ile skoru 2-0'a getirdi. 68'de ise Badou Ndiaye ağları havalandırdı ve durum 3-0 oldu. Dakikalar 78'i gösterdiğinde konra atak yakalayan Galatasaray'da Feghouli'nin pasında Onyekuru golünü atarak farkı dörde çıkardı: 4-0.

87'de Diagne'nin ağlara giden vuruşunun ardından VAR incelemesi sonrası hakem Arda Kardeşler ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 90+4'te bu kez golü geçerli sayılan Diagne, Galatasaray'ın 5-0'lık galibiyetini ilan eden isim oldu. Bu sonuçla Galatasaray puanını 49'a yükseltirken, Antalyaspor ise 32 puanda kaldı. Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0 Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 75 Linnes), Ndiaye (Dk. 79 Mitroglou), Feghouli, Emre Akbaba (Dk. 46 Donk), Belhanda, Onyekuru, Diagne

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır Öztürk, Diego, Chico (Dk. 82 Cissokho), Hakan Özmert, Charles (Dk. 73 Serdar Özkan), Amilton, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 62 Drole), Doukara Goller: Dk. 17 Feghouli, Dk. 65 ve 78 Onyekuru, Dk. 68 Ndiaye, Dk. 90+3 Diagne (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Charles (Antalyaspor), Dk. 40 Ndiaye, Dk. 50 Luyindama (Galatasaray) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada soldan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, şık çalımlarla rakiplerinden sıyrıldıktan sonra dar açıdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

16. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte uygun durumdaki Marcao'nun bekletmeden vurduğu top savunmadan döndü.

17. dakikada Galatasaray öne geçti. Diagne'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, şutunu çekti. Savunmadaki Doğukan Sinik'e çarpan meşin yuvarlak, kaleci Boffin'i de yanıltarak yakın köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

34. dakikada Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde Bahadır Öztürk'ün kafayla vurduğu topu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.

37. dakikada ceza sahası ön çizgisinin içinde topla buluşan Diagne'nin sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışında buluştuğu topu Luyindama'dan kurtaran Doukara'nın plase vuruşunda, kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

61. dakikada Diego'nun uzak mesafeden sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen topu son anda kornere gönderdi.

62. dakikada Antalyaspor arka arkaya gole yaklaştı. Hakan Özmert'in sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde uygun durumdaki Bahadır Öztürk'ün kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası yayı içinde Diego'nun bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın ara pasında ceza sahasına hareketlenen Onyekuru, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşla topu kaleci Boffin'in ayaklarının yanından ağlarla buluşturdu: 2-0.

68. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta topla buluşan Feghouli, bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpasa gelen topa müdahale eden Bahadır Öztürk, tehlikeyi önleyemezken meşin yuvarlak Ndiaye'nin önünde kaldı. Senegalli futbolcu, uygun durumda yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

78. dakikada Galatasaray, 4. kez fileleri havalandırdı. Ndiaye'nin kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Feghouli, ceza sahası ön çizgisi üzerinde aldığı meşin yuvarlağı solundan bindiren Onyekuru'ya çıkardı. Bu oyuncu, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-0.

80. dakikada soldan ceza sahasına giren Serdar Özkan'ın dar açıdan sert şutunda kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

82. dakikada Fredy'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera'nın müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe de çarparak kornere gitti.

87. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Diagne, Diego'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. Ancak yapılan VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

90+3. dakikada Galatasaray, bir gol daha buldu. Onyekuru'nun soldan pasıyla ceza sahası yayı içinde topla buluşan Belhanda, açısını düzelttikten sonra şutunu çekti. Kaleci Boffin'den dönen meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Diagne kafayla ağlara yolladı: 5-0.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta görev alan oyunculardan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Selçuk İnan'ı yedeğe çekerken, bu futbolcuların yerine cezası biten Mariano Filho ile Emre Akbaba ve Mbaye Diagne'yi Antalyaspor karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Yuto Nagatomo ile Fernando Reges ve Sinan Gümüş müsabakanın kadrosunda yer almadı. Galatasaray, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne ile başladı. Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Kostas Mitroglou, Semih Kaya, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik oturdu.

ANTALYASPOR'DA 2 EKSİK

Antalyaspor'da Nazım Sangare ve Tarık Çamdal müsabakanın kadrosunda yer almadı. Sarı kart cezalısı olan Sangare ile sakatlığı bulunan Tarık Çamdal, karşılaşmada görev yapamadı. Öte yandan, maç öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, eski futbolcuları olan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz lehine tezahürat yaptı. Korkmaz, taraftarların sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi. ASLAN TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 yenerek zirve takibini sürdürdü. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Sofiane Feghouli'nin golüyle 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıda Henry Onyekuru (2), Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne ile 4 gol daha bularak rakibini 5-0 mağlup etti. Süper Lig'de puanını 49'a çıkartan Galatasaray, haftayı lider Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı. Antalyaspor ise 32 puanda kaldı. Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

YENİLMEZLİK SERİSİNİ 11 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Antalyaspor maçını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor ve Antalyaspor'u yenen Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı. SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, taraftarı önünde çıktığı son 32 lig maçında mağlubiyet görmedi. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda hiç yenilmedi. Galatasaray, evindeki son 32 lig maçının 27'sini kazanıp 5'inden beraberlikle ayrıldı. FEGHOULI KARİYER REKORU KIRDI

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırarak kariyerin en skorer performansına ulaştı. Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkartan Feghouli, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda da birer kez topu ağlarla buluşturmuştu. Cezayirli futbolcu, geçen sezon Galatasaray'da 7 kez topu filelere göndermişti.

ONYEKURU GOL SAYISINI 11 YAPTI

Müsabakada Galatasaray adına iki kez ağları havalandıran Henry Onyekuru, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en skorer oyuncusu olan Nijeryalı futbolcu, daha önce sezonun ilk yarısındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında ikişer, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında birer, ikinci devredeki MKE Ankaragücü müsabakasında ise 3 gol atmıştı. MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla adeta kalesinde devleşti. Uruguaylı kaleci, Antalyaspor'un birçok önemli pozisyonunda kalesini gole kapatmayı başardı. Konuk takımın 34. dakikadaki pozisyonunda Bahadır Öztürk'ün yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda topu güçlükle kornere çelen Muslera, 40. dakikada ise Doukara'nın sert şutunda son anda meşin yuvarlağı yine kornere gönderdi. Fernando Muslera, 62. dakikada Diego'nun ceza yayı içinden yaptığı vuruşta da topu son anda kornere çeldi.