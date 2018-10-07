Galatasaray 70 - 73 Anadolu Efes (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 73-70 yendi.

Hücumda etkisiz başlayan Galatasaray karşısında hızlı hücumlarda sayılar bulan Anadolu Efes, 4. dakikayı 11-2 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve Motum'un kaydettiği sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere (8-19) taşıyan Anadolu Efes, ilk çeyreği de 24-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iki takım da kötü hücum yaparak başladı. Sertaç Şanlı'nın sportmenlik dışı faulü sonrası Galatasaray, serbest atışlardan arka arkaya bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 21-26. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, Harrison'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 19. dakikada farkı 1 sayıya (27-28) kadar düşürse de Anadolu Efes soyunma odasına 32-28 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Basit top kayıpları yapan Galatasaray karşısında Anadolu Efes, Dunston ve Motum'ın pota altından üst üste bulduğu sayılarla 24. dakikayı 7 sayı (34-41) farkla önde tamamladı. Ahmet Buğrahan Tuncer ve Simon'un sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, final periyoduna 55-47 önde girdi.