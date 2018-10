Galatasaray 70 - 73 Anadolu Efes (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

Son çeyreğe Sertaç Şanlı'nın sayısıyla başlayan Anadolu Efes, 31. dakikanın içinde farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 47-57. Harrison ve Webster'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla Galatasaray, 36. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 61-66. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Hayes'in bitime 25 saniye kala üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle farkı 2 sayıya indirdi: 66-68. Oyunun son bölümünde Simon ve Larkin ile arka arkaya serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, sahadan 73-70 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Can Mavisu

Galatasaray: Webster 13, Göksenin Köksal 6, Harrison 16, Hayes 7, Auguste 10, Ayberk Olmaz, Ege Arar 5, Erol Can Çinko 5, Klobucar 8, Can Korkmaz

Anadolu Efes: Larkin 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 10, Anderson 6, Motum 20, Dunston 6, Birkan Batuk, Doğuş Balbay, Simon 5, Sertaç Şanlı 8, James Metecan Birsen 2

1. Periyot: 13-24

Devre: 28-32

3. Periyot: 47-55

Beş faulle çıkan: 39.52 Dunston (Anadolu Efes)