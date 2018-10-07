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Galatasaray 70 - 73 Anadolu Efes (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 07.10.2018 17:37 | Son Güncelleme

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 73-70'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray 70 - 73 Anadolu Efes (Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi)

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 73-70 yendi.

Hücumda etkisiz başlayan Galatasaray karşısında hızlı hücumlarda sayılar bulan Anadolu Efes, 4. dakikayı 11-2 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan ve Motum'un kaydettiği sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere (8-19) taşıyan Anadolu Efes, ilk çeyreği de 24-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iki takım da kötü hücum yaparak başladı. Sertaç Şanlı'nın sportmenlik dışı faulü sonrası Galatasaray, serbest atışlardan arka arkaya bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 21-26. Taraftar desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı ekip, Harrison'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 19. dakikada farkı 1 sayıya (27-28) kadar düşürse de Anadolu Efes soyunma odasına 32-28 üstün gitti.

İkinci yarı karşılıklı sayılarla başladı. Basit top kayıpları yapan Galatasaray karşısında Anadolu Efes, Dunston ve Motum'ın pota altından üst üste bulduğu sayılarla 24. dakikayı 7 sayı (34-41) farkla önde tamamladı. Ahmet Buğrahan Tuncer ve Simon'un sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen konuk ekip, final periyoduna 55-47 önde girdi.

Son çeyreğe Sertaç Şanlı'nın sayısıyla başlayan Anadolu Efes, 31. dakikanın içinde farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 47-57. Harrison ve Webster'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla Galatasaray, 36. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 61-66. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada Hayes'in bitime 25 saniye kala üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle farkı 2 sayıya indirdi: 66-68. Oyunun son bölümünde Simon ve Larkin ile arka arkaya serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, sahadan 73-70 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Şahin, Can Mavisu
Galatasaray: Webster 13, Göksenin Köksal 6, Harrison 16, Hayes 7, Auguste 10, Ayberk Olmaz, Ege Arar 5, Erol Can Çinko 5, Klobucar 8, Can Korkmaz
Anadolu Efes: Larkin 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 10, Anderson 6, Motum 20, Dunston 6, Birkan Batuk, Doğuş Balbay, Simon 5, Sertaç Şanlı 8, James Metecan Birsen 2
1. Periyot: 13-24
Devre: 28-32
3. Periyot: 47-55
Beş faulle çıkan: 39.52 Dunston (Anadolu Efes)

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi anadolu efes Galatasaray

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