Fenerbahçe'ye Sörloth şoku! Rakamı görenin aklı başından gitti

Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için 1 numaralı hedefi olan "Kuzeyin Kralı" Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönüş bileti cep yakıyor, hatta yakmıyor kül ediyor! İspanyol devi Atletico Madrid ve Norveçli golcünün talepleri alt alta toplanınca ortaya çıkan tablo yönetimi şoke etti. İşte Sörloth operasyonunun dudak uçuklatan faturası...

Emre Şen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken golcü arayışlarında ibre Alexander Sörloth'a dönmüştü. Ancak Norveçli yıldızın transferi için masaya konan rakamlar, bu operasyonu "imkansız" sınırına yaklaştırdı. Hem kulübünün bonservis beklentisi hem de oyuncunun maaş talebi, toplamda bir servet ediyor.

ATLETICO MADRID "35 MİLYON EURO" DEDİ!

Fenerbahçe ye Sörloth şoku! Rakamı görenin aklı başından gitti 1

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Sörloth için kapıyı çok yüksekten açtı. Madrid temsilcisi, Fenerbahçe'den bonservis bedeli olarak net 35 milyon Euro talep etti. İspanyolların bu rakamda indirime yanaşmadığı belirtiliyor.

SÖRLOTH'UN TALEBİ: YILLIK 11 MİLYON EURO!

Fenerbahçe ye Sörloth şoku! Rakamı görenin aklı başından gitti 2

Bonservis engeli yetmezmiş gibi bir şok da oyuncu cephesinden geldi. Türkiye'yi ve Süper Lig'i yakından tanıyan Alexander Sörloth, sarı-lacivertli formayı giymek için yıllık 11 milyon Euro garanti ücret istedi.

Yıldız golcünün Fenerbahçe'den 3.5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.

TOPLAM MALİYET: 73.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe ye Sörloth şoku! Rakamı görenin aklı başından gitti 3

Kalem kalem hesap yapıldığında ortaya çıkan tablo ise şöyle:

Bonservis: 35 Milyon Euro

Maaş (3.5 Yıl): 38.5 Milyon Euro (Yıllık 11 Milyon Euro'dan)

