Fenerbahçe'ye Sörloth şoku! Rakamı görenin aklı başından gitti

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken golcü arayışlarında ibre Alexander Sörloth'a dönmüştü. Ancak Norveçli yıldızın transferi için masaya konan rakamlar, bu operasyonu "imkansız" sınırına yaklaştırdı. Hem kulübünün bonservis beklentisi hem de oyuncunun maaş talebi, toplamda bir servet ediyor.

ATLETICO MADRID "35 MİLYON EURO" DEDİ!

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Sörloth için kapıyı çok yüksekten açtı. Madrid temsilcisi, Fenerbahçe'den bonservis bedeli olarak net 35 milyon Euro talep etti. İspanyolların bu rakamda indirime yanaşmadığı belirtiliyor.

SÖRLOTH'UN TALEBİ: YILLIK 11 MİLYON EURO!

Bonservis engeli yetmezmiş gibi bir şok da oyuncu cephesinden geldi. Türkiye'yi ve Süper Lig'i yakından tanıyan Alexander Sörloth, sarı-lacivertli formayı giymek için yıllık 11 milyon Euro garanti ücret istedi.

Yıldız golcünün Fenerbahçe'den 3.5 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi.

TOPLAM MALİYET: 73.5 MİLYON EURO

Kalem kalem hesap yapıldığında ortaya çıkan tablo ise şöyle:

Bonservis: 35 Milyon Euro

Maaş (3.5 Yıl): 38.5 Milyon Euro (Yıllık 11 Milyon Euro'dan)