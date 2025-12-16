Galatasaray taraftarının rüyası gerçek oluyor! Antoine Griezmann bombası

Galatasaray haberleri: Kadrosunda Mauro Icardi, Victor Osimhen gibi dünya yıldızlarını barındıran ve Avrupa'da ses getiren bir "Rüya Takım" kuran Galatasaray, durmaya niyetli değil. Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda, masadaki ismin Fransız süperstar Antoine Griezmann olduğu iddia edildi.

"DÜŞÜNCEDE GRIEZMANN VAR"

Galatasaray muhabiri Kaya Temel, sarı-kırmızılı yönetimin transfer stratejisi hakkında çok konuşulacak bir bilgi paylaştı.

Yönetimin büyük bir hamle peşinde olduğunu ima eden Temel, "Galatasaray'ın düşüncesinde Antoine Griezmann var" diyerek bombayı patlattı. Bu ifade, sarı-kırmızılıların Fransız yıldızın şartlarını araştırdığı ve fırsat transferi olarak kadroya katmak istediği şeklinde yorumlandı.

YILDIZLAR GEÇİDİNE YENİ HALKA

Atletico Madrid ve Fransa Milli Takımı ile sayısız başarıya imza atan, Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan "Küçük Prens" lakaplı Griezmann'ın isminin Galatasaray ile anılması bile taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

Hücum hattında çok yönlü oynayabilen, hem golcü hem de oyun kurucu özellikleriyle dikkat çeken tecrübeli yıldızın, Galatasaray'ın mevcut yıldızlar topluluğuna katılması durumunda Süper Lig'de dengelerin tamamen değişeceği konuşuluyor.