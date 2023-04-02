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  4. Galatasaray'a 2, Adana Demirspor'a 1 kırmızı kart! Mertens, Adekugbe ve Emre Akbaba...

Galatasaray'a 2, Adana Demirspor'a 1 kırmızı kart! Mertens, Adekugbe ve Emre Akbaba...

02.04.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Adana Demirspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etmesinin ardından hakem kararları tartışma konusu oldu. Yayıncı kuruluşta yapılan Trio programında tartışılan konular sonrası Galatasaray'a 2, Adana Demirspor'a 1 kırmızı kartın verilmesi gerektiği savunuldu.

Galatasaray'a 2, Adana Demirspor'a 1 kırmızı kart! Mertens, Adekugbe ve Emre Akbaba...

Galatasaray'ın zirve yarışında aldığı kritik 3 puanın ardından hakem kararları konuşulmaya başlandı. Mücadelede yaşanan birçok tartışmalı karar sosyal medyanın ana gündem maddesi haline geldi.

MERTENS, ADEKUGBE VE EMRE AKBABA

Galatasaray'dan Mertens ve Adekugbe, Adana Demirspor'dan ise Emre Akbaba'nın tartışmalı pozisyonları maçın adeta önüne geçti. Yayıncı kuruluşta tartışılan pozisyonlar sonrası yorumlar yapıldı.

"MERTENS'E GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?"

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Bülent Yıldırım: "Sarı kartın doğru olduğu fikrindeyim"

Seçim Demirel: "Ben de kırmızı karta daha yakınım. Ayağını hiç sakınmıyor"

Deniz Çoban: "Kırmızı kart gerekir"

"ADEKUGBE'YE GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?"

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Bülent Yıldırım: "Tartışmasız kırmızı kart"

Seçim Demirel: "Tartışmasız kırmızı kart"

Deniz Çoban: "Tartışmasız kırmızı kart"

"EMRE AKBABA'YA GÖSTERİLEN SARI KART DOĞRU MU?"

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Bülent Yıldırım: "Kırmızı daha doğru bir karar olurdu"

Seçim Demirel: "Kırmızı olsaydı daha doğru olurdu ama sarıdan ötürü eleştiremiyorum"

Deniz Çoban: "Kırmızı kart gerekir"


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