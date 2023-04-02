Galatasaray'a 2, Adana Demirspor'a 1 kırmızı kart! Mertens, Adekugbe ve Emre Akbaba...

Galatasaray'ın zirve yarışında aldığı kritik 3 puanın ardından hakem kararları konuşulmaya başlandı. Mücadelede yaşanan birçok tartışmalı karar sosyal medyanın ana gündem maddesi haline geldi.
Galatasaray'dan Mertens ve Adekugbe, Adana Demirspor'dan ise Emre Akbaba'nın tartışmalı pozisyonları maçın adeta önüne geçti. Yayıncı kuruluşta tartışılan pozisyonlar sonrası yorumlar yapıldı.
Bülent Yıldırım: "Sarı kartın doğru olduğu fikrindeyim"
Seçim Demirel: "Ben de kırmızı karta daha yakınım. Ayağını hiç sakınmıyor"
Deniz Çoban: "Kırmızı kart gerekir"
Bülent Yıldırım: "Tartışmasız kırmızı kart"
Seçim Demirel: "Tartışmasız kırmızı kart"
Deniz Çoban: "Tartışmasız kırmızı kart"
Bülent Yıldırım: "Kırmızı daha doğru bir karar olurdu"
Seçim Demirel: "Kırmızı olsaydı daha doğru olurdu ama sarıdan ötürü eleştiremiyorum"
Deniz Çoban: "Kırmızı kart gerekir"