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Galatasaray'a 20 milyon euro'luk kötü haber! Transfer planları suya düştü

13.12.2023 23:30 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın transfer çalışmalarında ilk sıraya yazdığı Salih Özcan'dan kötü haber geldi. Borussia Dortmund forması giyen milli oyuncu için Alman devi bonservis bedelini belirledi.

Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Galatasaray'da Okan Buruk'un çok istediği oyuncuların başında gelen Salih Özcan'ın transferi yattı. Alman devi Borussia Dortmund kapıyı 20 milyon euro'dan açınca sarı-kırmızılılar masadan kalktı.

''20 MİLYON EURO''

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Borussia Dortmund'un Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Salih Özcan için 20 milyon euro bonservis bedeli istedi. Bu rakamın altında hiçbir teklifi kabul etmeyeceğini bildiren Dortmund yetkilileri Galatasaray'a kapıları kapattı.

TAKIMDA KALIYOR

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Galatasaray'a gelmeye sıcak bakan Salih Özcan'ın bu gelişme sonrası takımda kalmaya karar verdiği ve sözleşmesinin sonuna kadar Dortmund'da forma giyeceği yazıldı. Bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Salih Özcan, toplamda 976 dakika süre aldı.

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