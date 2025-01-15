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Galatasaray'a 2025 sürprizi! Transferde çılgın plan: Kyle Walker için yetki verildi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.01.2025 19:30
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Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan farkla önünde lider konumda yer alan Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Ünlü menajer George Gardi, Manchester City'in dünya yıldızı sağ beki Kyle Walker'ı sarı - kırmızılılara önerdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a 2025 sürprizi! Transferde çılgın plan: Kyle Walker için yetki verildi!

Galatasaray'ın son dönemde yaptığı transferlerde aldığı rol ile tanınan ünlü menajer George Gardi, sarı - kırmızılıların kapısını yıldız futbolcu transferiyle çaldı.

GEORGE GARDI'DEN GELEN SÜRPRİZ ÖNERİ

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Ünlü gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre; bu sezon Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Manchester City'nin yıldız sağ bek oyuncusu Kyle Walker, George Gardi tavsiyesiyle Galatasaray'a önerildi.

GALATASARAY KARARINI VERDİ

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından İngiliz futbolcuyu değerlendirmeye alan sarı - kırmızılı yönetim kararını vererek Kyle Walker’ı kiralama formülü ile getirmesi için George Gardi’ye transfer yetkisi verdi.

İtalyan menajerin, yıldız futbolcu için Manchester City ile kısa süre içerisinde görüşmelere başlaması bekleniyor.

BU SEZON KYLE WALKER

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Bu sezon Manchester City forması ile 18 maça çıkan Kyle Walker, gol yada asist katkısı sağlayamadı.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray manchester city premier lig
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