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Galatasaray'a 3-1 yenilmişlerdi! PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'dan maç sonu itiraf

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.09.2024 09:35
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşan ve 3-1 mağlup olan Yunan ekibi PAOK'ta, teknik direktör Razvan Lucescu'dan maç sonu bir itiraf geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'a 3-1 yenilmişlerdi! PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'dan maç sonu itiraf

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilen Yunanistan temsilcisi PAOK'un teknik direktörü Razvan Lucescu, kötü oynamamalarına rağmen İstanbul'dan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Rumen teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"POZİSYONLARI GOL YAPMALIYDIK"

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Mücadelede girdikleri pozisyonlardan yararlanamadıklarını aktaran Lucescu, "Bu durumlarda yakalayınca atacaksın. Pozisyonları iyi değerlendirmezsen rakibin öz güveni artar. Zaten kaliteli ve baskılı oynayan bir takımla karşı karşıyaydık. Özellikle ilk yarıdaki pozisyonları daha iyi değerlendirmeliydik. Bunu yapsaydık çok daha iyi bir skorla buradan ayrılabilirdik." diye konuştu.

"YUNANİSTAN'DA İŞİMİZE YARAYACAK"

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Tecrübeli teknik adam, tecrübe kazandıklarını belirterek, "Kolay pozisyonları kaçırınca Galatasaray'a şans ve güç verdik. Daha baskılı oynamalıydık. Böyle karşılaşmalar bize deneyim kazandıracaktır. Bu tecrübe, Yunanistan Ligi'ndeki maçlarda işimize yarayacaktır." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY İLE RÖVANŞ İSTERDİM"

GALATASARAY---PAOK--FOTOGRAFLAR_407592_113240

Galatasaray ile sahalarında da oynamak istediğini vurgulayan Lucescu, "Galatasaray, kaliteli oyunculara sahip olduğu için pozisyon buldu. Kolay bir maç değildi. Kendi evlerinde oynadıkları için avantajlıydılar. Galatasaray'dan kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Galatasaray ile bizim ev sahipliği yaptığımız bir maçta rövanş oynamak isterdim. Taraftarımız önünde daha farklı bir skor alabileceğimizi düşünüyorum. Buradan da iyi bir skorla ayrılabilirdik. Kesinlikle kötü oynamadık." şeklinde görüş belirtti.

"GALATASARAY EVİNDE OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYDI"

GALATASARAY---PAOK--FOTOGRAFLAR_407593_113240

Galatasaray'ın son dönemde formda olduğunu belirten 55 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray şu anda öz güvenli ve iyi bir dönemde. Fenerbahçe derbisini kazandıktan sonra öz güvenleri de artmış. Kolay bir karşılaşma değildi. İyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi bir maçtı. Galatasaray kendi sahasında ve taraftarı önünde oynadığı için şanslıydı." diyerek sözlerini tamamladı.

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