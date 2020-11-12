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Galatasaray'a 3 gün izin

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.11.2020 15:06 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'a 3 gün izin

Galatasaray hız kesmiyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yer almadığı antrenman ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra topa sahip olma temeli üzerine pas oyunları gerçekleştirildi. İdmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun oynandı. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını 3 günlük izin sonrası Pazartesi saat 17.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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