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Galatasaray'da ilk transfer yeni başkan!

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Galatasaray, ara transfer döneminden hemen önce yeni başkanını belirleyecek. Sarı-Kırmızılı kulüpte kongre tarihi yaklaşıyor. Adaylar çalışmalarını hararetli şekilde sürdürürken bir yandan da takıma yapılacak takviyeler planlanıyor. Şu ana kadar 3 isim adaylıklarını resmen açıkladı. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Ali Fatinoğlu yarışa girecek. Önümüzdeki günlerde yeni adaylar çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da ilk transfer yeni başkan!

Galatasaray Yönetimi, oy birliğiyle 19-26 Aralık tarihleri için kongre kararı almıştı. Pandemi nedeniyle 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacak. İzin çıkarsa yüksek ihtimal 26 Aralık’ta kongre gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 3 isim adaylıklarını resmen açıkladı. Burak Elmas, Metin Öztürk ve Ali Fatinoğlu yarışa girecek. Önümüzdeki günlerde yeni adaylar çıkması bekleniyor.

EN ÖNEMLİ SEÇİM KOZU OLACAK

Seçimin bir başka ilginç noktası ise ara transfer döneminden hemen önce gerçekleşmesi olacak. Galatasaray, yeni başkanını 26 Aralık’ta seçecek. Ocak ayı başında ise ara transfer başlayacak. Yani şu ana kadar çıkan ve çıkması muhtemel diğer adayların en önemli kozlarından biri transfer vaatleri olacak. Metin Öztürk, "Gomis’ten, Radamel Falcao’ya, 3 Florya’nın parası gitti. Ben şahsen Fatih Hoca’nın hayranıyım" açıklamasını yaptı.

SES GETİRECEK BİR TAKIM...

Burak Elmas da yönetici arkadaşlarıyla göreve hazır olduğunu belirtmişti. Ali Fatinoğlu ise, "Galatasarayımız’da birlik ve beraberliği sağlayacak, her dalda şampiyonluklara ulaştıracak, Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek takımı kuracak yönetimimiz hazırdır" dedi. Seçim tarihi yaklaştıkça, transferde isimlerin de daha net duyurulması bekleniyor. Son kararı ise üyeler verecek. Galatasaray’ı oldukça hareketli günler bekliyor.

ARTİSTLİK YAPMAM

Öte yandan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Ne güzel 3 başkan adayı çıktı. Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Şu anda başkanlık için verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlar, bırakmamı istiyor" dedi.

(AKŞAM)

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