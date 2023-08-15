Galatasaray'a 6 milyon euroya gelen Yusuf Demir ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi...

İsviçre devi Basel, Galatasaray’dan Yusuf Demir’i kiralık olarak renklerine bağladı. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, sezon sonuna kadar İsviçre ekibinin formasını giyecek.

Demir'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almazken, belirli sayıda maça çıkma zorunluluğu bulunuyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Rapid Wien’den, Galatasaray’a 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Yusuf, sarı-kırmızılılarla 6 resmi maça çıkarken, gol ya da asist üretemedi.

Geldiği günden bu yana yabancı statüsünde sayıldığı için forma şansı bulmakta zorlanan genç hücumcu, bu yılki Mavi Kart uygulamasına rağmen Okan hocanın gözüne girmeyi başaramadı.

Yusuf Demir'in Basel'e transferinin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

