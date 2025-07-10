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Galatasaray'a Alvaro Morata piyangosu vurdu! Kasaya müthiş para girecek

Galatasaray'a 1,5 yıllığına kiralanan Alvaro Morata, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Como ile her konuda anlaşmaya varan Morata'dan sarı-kırmızılıların 6 milyon Euro tazminat alacağı iddia edildi.

Galatasaray'a Alvaro Morata piyangosu vurdu! Kasaya müthiş para girecek
Emre Şen

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin yanında Morata'nın ayrılığı da gündemde. İtalyan ekibi Como ile anlaşmaya varan Morata, Galatasaray'ın kasasına 6 milyon Euro hediye edecek.

1.5 YILLIĞINA KİRALANMIŞTI

Galatasaray a Alvaro Morata piyangosu vurdu! Kasaya müthiş para girecek 1

Milan'dan 1,5 yıllığına kiralanan Morata'nın sözleşmesi Galatasaray ile devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Morata, Como ile anlaşmış durumda. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray yönetimi, Morata'dan fesih bedeli için tazminat istedi.

6 MİLYON EURO

Galatasaray a Alvaro Morata piyangosu vurdu! Kasaya müthiş para girecek 2

Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılıp Como’ya gitmeye hazırlanan Alvaro Morata için Galatasaray'ın 6 milyon Euro fesih bedeli alacağı iddia edildi. Milan'dan 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata, alınacak tazminatla bedavaya gelmiş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Alvaro Morata
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