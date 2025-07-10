Galatasaray'a Alvaro Morata piyangosu vurdu! Kasaya müthiş para girecek

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin yanında Morata'nın ayrılığı da gündemde. İtalyan ekibi Como ile anlaşmaya varan Morata, Galatasaray'ın kasasına 6 milyon Euro hediye edecek.

1.5 YILLIĞINA KİRALANMIŞTI

Milan'dan 1,5 yıllığına kiralanan Morata'nın sözleşmesi Galatasaray ile devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Morata, Como ile anlaşmış durumda. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray yönetimi, Morata'dan fesih bedeli için tazminat istedi.

6 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılıp Como’ya gitmeye hazırlanan Alvaro Morata için Galatasaray'ın 6 milyon Euro fesih bedeli alacağı iddia edildi. Milan'dan 6 milyon Euro'ya kiralanan Morata, alınacak tazminatla bedavaya gelmiş olacak.