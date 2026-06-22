Galatasaray'a Arda Okan Kurtulan için 10 milyon Euro'luk cevap!

Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız veren Göztepe, bir yandan yıldız isimleri kadrosuna katarken diğer yandan elindeki parlayan genç yeteneklerin geleceğini şekillendiriyor. Forvet hattını Bristol City'den İrlandalı Sinclair Armstrong ve Gremio'dan Brezilyalı Andre Henrique ile güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte, şimdi tüm gözler takımdan ayrılması gündemde olan isimlere çevrildi.

YILDIZ OYUNCU İÇİN 10 MİLYON EURO'LUK BARAJ

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla sağ bekte ve zaman zaman hücum hattında sergilediği dinamik performansla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki Arda Okan Kurtulan, transfer döneminin en çok konuşulan yerli isimlerinden biri haline geldi. Oyuncusunun potansiyeline ve artan piyasa değerine güvenen Göztepe yönetimi, genç yıldızın bonservis bedelini net olarak belirledi: 10 milyon Euro.

EZELİ RAKİPLER TRANSFERDE KARŞI KARŞIYA

Genç yeteneğin Süper Lig'in dev kulüplerinin radarına girmesi uzun sürmedi. Özellikle yerli rotasyonunu kaliteli ve potansiyelli isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Arda Okan Kurtulan ile yakından ilgilendiği ve temaslara başladığı belirtildi.