Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz'dan kötü haber

Galatasaray’ı ve milli takımı yakından ilgilendiren önemli bir sakatlık gelişmesi yaşandı. A Milli Takım kampında sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın el tarak kemiklerinde birden fazla çatlak tespit edildi. Genç oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşecek.

Emre Şen
A Milli Takım’da yaşadığı sakatlık sonrası İstanbul’a dönen Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’daki son durumu netleşti. Ali Naci Küçük’ün haberine göre sabah saatlerinde MR’ı çekilen milli oyuncunun sol el tarak kemiklerinde birden fazla çatlak belirlendi.

HAFTA SONU FEDAKÂRLIK YAPIP OYNAYABİLİR

Ciddi ağrıları bulunan Barış Alper’in buna rağmen Gençlerbirliği maçında sahaya çıkabileceği ifade ediliyor. Teknik heyet ve sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre 25 yaşındaki futbolcunun özel bandajla fedakârlık yaparak forma giyme ihtimali masada.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 resmi maçta görev yapan Barış Alper Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik katkı vererek takımın hücum hattında önemli bir rol üstlendi.

