Galatasaray'a Berkan Kutlu cevabı: 3 milyon euro

Galatasaray, Fatih Terim'in listesi dahilinde transfer çalışmalarını sürdürürken, yerli oyuncular için girişimlerine devam ediyor.

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz ile anlaşan Galatasaray, Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon başarılı bir performans ortaya koyan Berkan Kutlu için de ilk temasını gerçekleştirdi.

3 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Alanyaspor yetkilileriyle transferi görüşen sarı-kırmızılılar, 3 milyon euroluk bonservis bedeli talebi sonrasında düşünmek için süre istedi.

İsviçre'de yetişen ve geçen sezon başında Sion'dan bedelsiz Alanyaspor'a gelen Berkan, 42 maça çıkarken 3 gol, 2 asist yaptı.

