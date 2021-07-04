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Galatasaray'a Berkan Kutlu cevabı: 3 milyon euro

04.07.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Galatasaray'ın bonservis bedelini sorduğu Berkan Kutlu için 3 milyon euro yanıtını verdi.

Galatasaray'a Berkan Kutlu cevabı: 3 milyon euro

Galatasaray, Fatih Terim'in listesi dahilinde transfer çalışmalarını sürdürürken, yerli oyuncular için girişimlerine devam ediyor.

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz ile anlaşan Galatasaray, Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon başarılı bir performans ortaya koyan Berkan Kutlu için de ilk temasını gerçekleştirdi.

3 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Alanyaspor yetkilileriyle transferi görüşen sarı-kırmızılılar, 3 milyon euroluk bonservis bedeli talebi sonrasında düşünmek için süre istedi.

İsviçre'de yetişen ve geçen sezon başında Sion'dan bedelsiz Alanyaspor'a gelen Berkan, 42 maça çıkarken 3 gol, 2 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Alanyaspor
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ÜLKEDEKİ FIRSATCILIGA YENİ BİR ORNEK DAHA
berkan cift yonlu ortasaha 2milyona bitirilirse basarili bir transfer hamlesi olur.
Saçma sapan oyuncular almayın, adam gibi bi orta saha alın....

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