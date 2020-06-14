Galatasaray'a bir kötü haber de Andone'den

Galatasaray'da Muslera'dan sonra Andone de sakatlık geçirdi. Oyuna ikinci yarıda dahil olan yıldız futbolcu sakatlık sonrasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Galatasaraylı Florin Andone'nin, sağ ön çapraz bağında yırtık şüphesi olduğu bildirildi.
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