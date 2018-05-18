Galatasaray'a Bruma piyangosu

Galatasaray sezon başında 12.5 milyon Euro bonservis karşılığında Leipzig'e sattığı Bruma'dan para kazanmaya devam ediyor.

Bundesliga'yı 6. sırada bitiren Leipzig, Avrupa Ligi bileti aldığı için Bruma'nın sözleşmesinde yazan 250 bin Euro bonus maddesi devreye girdi. Alman kulübü dün bu parayı Galatasaray'a gönderdi. (Sabah)



