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Galatasaray'a Bruma piyangosu

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'a Bruma piyangosu... Leipzig, Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde ettiği için Bruma'nın sözleşmesinde yer alan madde gereğince Galatasaray'a 250 bin euro'luk ödeme yaptı

Galatasaray'a Bruma piyangosu

Galatasaray sezon başında 12.5 milyon Euro bonservis karşılığında Leipzig'e sattığı Bruma'dan para kazanmaya devam ediyor.

Bundesliga'yı 6. sırada bitiren Leipzig, Avrupa Ligi bileti aldığı için Bruma'nın sözleşmesinde yazan 250 bin Euro bonus maddesi devreye girdi. Alman kulübü dün bu parayı Galatasaray'a gönderdi. (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
bruma Galatasaray leipzig

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