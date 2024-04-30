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Galatasaray'a büyük piyango! Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan servet önerdiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.04.2024 18:18
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech için Suudi Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ücretsiz bir şekilde satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan çılgın bir teklif geldi.

Sezon başında takıma katılan Hakim Ziyech, sarı-kırmızılı forma ile toplamda 20 resmi maça çıktı. Faslı futbolcu, söz konusu maçlarda 6 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist performansı sergiledi.

GALATASARAY'A PİYANGO

ziyech

Fransız basınında çıkan haberlere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna dev bir teklif yaptı.

Haberin detaylarında; Al-Shabab'ın, Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro net maaş önerdiği söylendi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEMEMİŞTİ

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Al-Shabab, yaz transfer döneminde de Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş hatta sağlık kontrollerinden de geçirmişti. Ancak yıldız oyuncu sağlık testlerini geçemeyince transfer iptal olmuş ve Galatasaray'a gelmişti.

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