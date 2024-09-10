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Galatasaray'a büyük şok! Yeni transfer milli takımda sakatlandı, ağlayarak sahayı terk etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.09.2024 08:04
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Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı İsmail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası'nda Burundi'ye karşı oynanan mücadelenin son dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış durumunda kaldı. İşte detaylar...

Galatasaray'a büyük şok! Yeni transfer milli takımda sakatlandı, ağlayarak sahayı terk etti
Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri mücadelesinde Senegal ile Burundi karşı karşıya geldi. Bingu Stadyumu'nda oynanan maçı Senegal, Ismaila Sarr'ın 71. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI

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Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, maçın son anlarında herkesi korkuttu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

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Tecrübeli sol bek, müsabakanın 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Jakobs için ilk olarak sedye istense de oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kenara geldi. Senegalli oyuncunun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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