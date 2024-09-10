Galatasaray'a büyük şok! Yeni transfer milli takımda sakatlandı, ağlayarak sahayı terk etti

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri mücadelesinde Senegal ile Burundi karşı karşıya geldi. Bingu Stadyumu'nda oynanan maçı Senegal, Ismaila Sarr'ın 71. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

YENİ TRANSFER SAKATLANDI

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı Senegalli Ismail Jakobs, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, maçın son anlarında herkesi korkuttu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Tecrübeli sol bek, müsabakanın 90. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Jakobs için ilk olarak sedye istense de oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kenara geldi. Senegalli oyuncunun durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.