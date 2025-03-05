Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Okan Buruk kararını verdi: "Güvenmiyorum, gönderin..."

Galatasaray'da Ismail Jakobs ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Geldiği günden beri kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısından fazla olan Ismail Jakobs için transfer kararı verildi.
Okan Buruk, sakatlık sorunundan kurtulamayan Ismail Jakobs'tan umudu kestiği ve yeni sezonda başka bir oyuncuyla yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Ismail Jakobs için gelecek transfer tekliflerine açık olan sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro civarı bonservise Ismail Jakobs'u göndermeyi planlıyor.
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