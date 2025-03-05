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  4. Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Okan Buruk kararını verdi: "Güvenmiyorum, gönderin..."

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Okan Buruk kararını verdi: "Güvenmiyorum, gönderin..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2025 07:52
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Galatasaray, sezon başından beri sakatlık sorunlarıyla uğraşan Ismail Jakobs ile yollarını ayırmayı planlıyor. Okan Buruk'un gözüne bir türlü giremeyen Jakobs'u gözden çıkaran sarı-kırmızılılar yeni sezonda sol bek pozisyonuna başka bir oyuncu bakma kararı aldı.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Okan Buruk kararını verdi: "Güvenmiyorum, gönderin..."
Ismail Jakobs

Ismail Jakobs

SEN Senegal
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Ismail Jakobs ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Geldiği günden beri kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısından fazla olan Ismail Jakobs için transfer kararı verildi.

YENİ SEZONDA OLMAYACAK

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Okan Buruk, sakatlık sorunundan kurtulamayan Ismail Jakobs'tan umudu kestiği ve yeni sezonda başka bir oyuncuyla yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

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Ismail Jakobs için gelecek transfer tekliflerine açık olan sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro civarı bonservise Ismail Jakobs'u göndermeyi planlıyor.

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