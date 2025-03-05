Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilmişti! Okan Buruk kararını verdi: "Güvenmiyorum, gönderin..."

Galatasaray'da Ismail Jakobs ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Geldiği günden beri kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısından fazla olan Ismail Jakobs için transfer kararı verildi.

YENİ SEZONDA OLMAYACAK

Okan Buruk, sakatlık sorunundan kurtulamayan Ismail Jakobs'tan umudu kestiği ve yeni sezonda başka bir oyuncuyla yola devam edilmesi gerektiğini söyledi.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ismail Jakobs için gelecek transfer tekliflerine açık olan sarı-kırmızılılar, 8 milyon Euro civarı bonservise Ismail Jakobs'u göndermeyi planlıyor.