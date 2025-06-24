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Galatasaray'a Carlos Cuesta'dan müjde! Takımdan gönderilmesi isteniyordu, öyle bir teklif aldı ki...

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve Okan Buruk'un takımdan gönderilmesini istediği Carlos Cuesta için menajeri teklif getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a Carlos Cuesta'dan müjde! Takımdan gönderilmesi isteniyordu, öyle bir teklif aldı ki...
Berker İşleyen
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’ın ara transfer döneminde Genk’ten 8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük eleştiri alarak takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Carlos Cuesta için yeni gelişmeler yaşanıyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

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Kolombiyalı stoperin menajeri, Cuesta için 8 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Galatasaray’ın bu transfer teklifine önümüzdeki günlerde yanıt vermesi bekleniyor.

3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

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26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 9 maçta görev aldı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı. Cuesta’nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.

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