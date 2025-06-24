Galatasaray'a Carlos Cuesta'dan müjde! Takımdan gönderilmesi isteniyordu, öyle bir teklif aldı ki...

Galatasaray’ın ara transfer döneminde Genk’ten 8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı ve performansıyla büyük eleştiri alarak takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan Carlos Cuesta için yeni gelişmeler yaşanıyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Kolombiyalı stoperin menajeri, Cuesta için 8 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Galatasaray’ın bu transfer teklifine önümüzdeki günlerde yanıt vermesi bekleniyor.

3 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla 9 maçta görev aldı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı. Cuesta’nın sarı-kırmızılılarla sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar devam ediyor.