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Galatasaray'a dev maç öncesi dava açıldı!

29.12.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan dava açıldı.

Galatasaray'a dev maç öncesi dava açıldı!

Galatasaray'a bilet ve loca geliri payları için dava açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, elde edilen gelirlerden %7 pay alacağının ödenmesi için sarı-kırmızılılara dava açtı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şöyle denildi:

"Seyrantepe Spor Kompleksi’nde oynatılan tüm müsabakalardaki bilet satışlarından elde edilen gelirin tahsilinin sağlanması için tarafımızca Galatasaray Kulübü ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’den 29 Ağustos 2023 tarihine kadar ödemenin yapılması talep edilmiştir.

Ancak her iki davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu nedenle 2022-23 sezonunda Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde düzenlenen resmi, özel ve her türlü futbol müsabakaları ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarında bilet gelirlerinden elde edilen net hasılatın yüzde 7’si için şimdilik 50 bin lira alacağın faiziyle birlikte kurumumuza ödenmesini talep ederiz."

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