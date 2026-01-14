SPOR

Galatasaray'a dönecek deniyordu! İşte Kerem Demirbay'ın yeni adresi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Eyüpspor ile anlaşan Kerem Demirbay buradan da ayrılırken yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'de transfer hareketliliği sürerken Eyüpspor'da da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Galatasaray'dan Eyüpspor'a bedelsiz şekilde transfer olan Kerem Demirbay takımdan ayrılırken yeni takımı da belli oldu.

Tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada "Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Kulüpteki eşyalarını toplayan ve personellerle vedalaşan Kerem Demirbay, kısa süre içerisinde Kasımpaşa ile resmi sözleşme imzalayacak.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Kasımpaşa Eyüpspor son dakika
