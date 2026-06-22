Galatasaray'a Dünya Kupası'nda Singo şoku! 55 milyon Euro'luk plan suya düştü...

Turnuvada Fildişi Sahili milli takımının başarısı için ter döken Wilfried Singo'dan gelen sakatlık haberi, Galatasaray yönetiminin planlarını altüst etti.

ALMANYA MAÇINDA KABUSU YAŞADI

Fildişi Sahili'nin gruptaki Ekvador müsabakasının ardından kritik Almanya karşılaşmasına da ilk 11'de başlayan ve sahadaki etkili futboluyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki sağ bek, maçın ilerleyen anlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sahayı terk etmek zorunda kalan başarılı savunmacının durumunun ciddiyeti, yapılan ilk tetkiklerin ardından ortaya çıktı.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi Monaco'dan 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek büyük umutlarla transfer ettiği Wilfried Singo'nun, yaşadığı bu ağır sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 ay boyunca yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu gelişme, sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi kamp dönemi ve olası Avrupa eleme maçları planlamasına da büyük bir darbe vurdu.

55 MİLYON EURO'LUK ÇIKIŞ MADDESİ HAYAL OLDU

Singo'nun yaşadığı bu talihsiz sakatlığın Galatasaray için sportif olduğu kadar devasa bir mali faturası da bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'nda göstereceği üstün performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekeceğini ve sözleşmesinde yer alan 55 milyon Euro'luk çıkış maddesinin turnuva bitiminde kullanılabileceğini öngörüyordu. Ancak yaşanan bu ciddi sakatlıkla birlikte, Galatasaray'ın tarihi bir kar elde etmeyi umduğu bu büyük transfer operasyonu da suya düşmüş oldu.