Galatasaray'a Emre Akbaba'dan iyi haber!

Galatasaray'ın, Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor. 28 Eylül tarihinde sakatlanan ve sahalara 3 ila 4 ay sonra dönmesi beklenen Emre Akbaba, formasına erken kavuşabilmek için gece gündüz mesai harcıyor. Şampiyonlar Liginde forma giyme hayalini Galatasaray'a imza atmadan önce de açıklayan Emre Akbaba, zorlu Porto karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönmeyi hedefliyor.
KARARI TERİM VERECEK
Emre'nin 11 Aralık 2018'de oynanacak olan Porto karşılaşmasında görev almak istediği ve Sağlık Kurulu'nun da Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçına başarılı oyuncuyu yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Bu tarihe kadar tamamen hazır olmayı planlayan yıldız orta saha oyuncusuyla ilgili son kararı ise Teknik Direktör Fatih Terim verecek. İmparator, o tarihte Emre'nin oynamasında bir risk görmezse, onu ilk 11'de sahaya sürecek. (Akşam)
Beşiktaş oynatmadan gönderdi, şimdi dünya devi peşinde!
Juventus'ta Ronaldo krizi!
Beşiktaş'ta olay! Şenol Güneş yıldız ismi o idmandan kovdu
F.Bahçe'de flaş ayrılık!
Seyit Mehmet Özkan: Bayern Münih Cengiz Ünder'le ilgileniyor
Kadro dışı kalan Aatif Chahechouhe, sosyal medyadan açıklama yaptı!
Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Beşiktaş'ta Adriano yeniden sakatlandı!
Muslera gerçekleri ortaya çıktı!
Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol
Belçikalı savcılar şikeyi doğruladı! Mechelen'in küme düşmesi engellenmeye çalışılmış
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe açıklaması
Genç futbolcu dünyayı kandırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum