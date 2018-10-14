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Galatasaray'a Emre Akbaba'dan iyi haber!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

Erzurumspor maçında sakatlanan ve 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Emre Akbaba'nın çalışmalarını sürdürdüğü ve 11 Aralık'taki Porto maçına kadar yetiştirmeyi planladığı belirtild

Galatasaray'a Emre Akbaba'dan iyi haber!

Galatasaray'ın, Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor. 28 Eylül tarihinde sakatlanan ve sahalara 3 ila 4 ay sonra dönmesi beklenen Emre Akbaba, formasına erken kavuşabilmek için gece gündüz mesai harcıyor. Şampiyonlar Liginde forma giyme hayalini Galatasaray'a imza atmadan önce de açıklayan Emre Akbaba, zorlu Porto karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönmeyi hedefliyor.

KARARI TERİM VERECEK
Emre'nin 11 Aralık 2018'de oynanacak olan Porto karşılaşmasında görev almak istediği ve Sağlık Kurulu'nun da Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçına başarılı oyuncuyu yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Bu tarihe kadar tamamen hazır olmayı planlayan yıldız orta saha oyuncusuyla ilgili son kararı ise Teknik Direktör Fatih Terim verecek. İmparator, o tarihte Emre'nin oynamasında bir risk görmezse, onu ilk 11'de sahaya sürecek. (Akşam)

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Emre Akbaba Galatasaray

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