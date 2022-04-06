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Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şok! Yıllar sonra ilk...

06.04.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da tüm gözler hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Alt sıralardan kurtularak ligi iyi bir konumda bitirmek isteyen sarı-kırmızılılarda bir yandan da başkanlık seçimi için seferberlik var... Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmediği için 30 Nisan'a kadar yapılacak ödemelerin tamamı durduruldu. Bu nedenle Fenerbahçe maçına özel bir prim yıllar sonra olmayacak.

Galatasaray'a Fenerbahçe maçı öncesi şok! Yıllar sonra ilk...

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi sarı-kırmızılı futbolcuları yıkan bir haber geldi. Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi, futbolcuları da vurdu...

TÜM ÖDEMELER DURDURULDU

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30 Nisan'a kadar yapılacak ödemelerin durdurulmasının ardından Fenerbahçe maçının uzun yıllardan sonra ilk kez primsiz geçeceği belli olmuş oldu. Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe derbisine özel prim de koyulmayacak. Dev maçın önemini bilen teknik direktör Domenec Torrent ise cumartesi akşamı takımını Florya'da kampa alacak.

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KEREM AKTÜRKOĞLU SIKINTISI

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Derbi öncesi oynanan maçta sakatlık geçiren genç yıldız için Florya'da büyük çaba harcanıyor. Kerem'i maça yetiştirmek için yoğun çalışan Galatasaray teknik heyeti futbolcuyu hazırlamaya çalışıyor. Kerem'in de bu maçta oynamak için fedakarlık yapacağı da gelen haberler arasında.


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