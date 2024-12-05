Galatasaray'a FIFA engel oldu! Kış transfer dönemi için sürpriz gelişme

Galatasaray'da kış transfer dönemi yaklaşırken sürpriz bir engel ortaya çıktı.

YURT DIŞINA OYUNCU KİRALAYAMAYACAK

Sarı - kırmızılılar, mevuzat gereği ocak ayında yurt dışına oyuncu kiralayamayacak. Sezon başında beş oyuncusunun Avrupa kulüplerine kiralayan Galatasaray, altın olrak da altyapıdan yetişen genç oyuncularından Baran Aksaka'yı Bulgaristan'a kiralık olarak gönderdi.

FIFA KURALLARINA TAKILDI

Galatasaray kulüp, kış transfer döneminde yabancı kontejanında yer açmak için Elias jelert'i kiralık olarak takımdan göndermek istiyordu. Ancak, sarı - kırmızılılar, FIFA'nın kurallarına takıldı.

FIFA kuralları gereği bir kulüp 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere en fazla altı oyuncuyu kiralık gönderebiliyor.

Sarı - kırmızılılar, bu sezonun başında Avrupa'ya Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Derrick Köhn, Matias Ross ve Baran Aksaka'yı kiralık olarak gönderdi.