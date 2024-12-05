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Galatasaray'a FIFA engel oldu! Kış transfer dönemi için sürpriz gelişme

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.12.2024 18:17
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Kış transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, forma şansı bulmakta zorlanan Jelert ve Nelsson’u kiralık göndermeyi planlıyordu. Ancak, sezon başında 6 oyuncusunu Avrupa’ya kiralık gönderen Cimbom’un karşısına beklenmedik bir engel çıktı.

Galatasaray'a FIFA engel oldu! Kış transfer dönemi için sürpriz gelişme

Galatasaray'da kış transfer dönemi yaklaşırken sürpriz bir engel ortaya çıktı.

YURT DIŞINA OYUNCU KİRALAYAMAYACAK

3-Paok

Sarı - kırmızılılar, mevuzat gereği ocak ayında yurt dışına oyuncu kiralayamayacak. Sezon başında beş oyuncusunun Avrupa kulüplerine kiralayan Galatasaray, altın olrak da altyapıdan yetişen genç oyuncularından Baran Aksaka'yı Bulgaristan'a kiralık olarak gönderdi.

FIFA KURALLARINA TAKILDI

5-Kasımpaşa

Galatasaray kulüp, kış transfer döneminde yabancı kontejanında yer açmak için Elias jelert'i kiralık olarak takımdan göndermek istiyordu. Ancak, sarı - kırmızılılar, FIFA'nın kurallarına takıldı.

FIFA kuralları gereği bir kulüp 1 Temmuz 2024'ten geçerli olmak üzere en fazla altı oyuncuyu kiralık gönderebiliyor.

Sarı - kırmızılılar, bu sezonun başında Avrupa'ya Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Derrick Köhn, Matias Ross ve Baran Aksaka'yı kiralık olarak gönderdi.

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray
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