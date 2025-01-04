Galatasaray'a gelemezsin! Berke Özer için beklenen karar çıktı

Ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Galatasaray'ın, Fernando Muslera'nın yerine Berke Özer'i transfer etmek için harekete geçtiği öğrenilmişti.

BERKE ÖZER TRANSFERİ RAFA KALKTI!

Son gelen haberlere göre, Galatasaray, Berke Özer transferinden vazgeçti. Sarı-kırmızılı yönetim, genç kalecinin sosyal medyada Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulunduğu videoların ortaya çıkmasının ardından bu transferi rafa kaldırma kararı aldı.

AHMED KUTUCU İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Okan Buruk’un kadrosunda görmeyi çok istediği Ahmed Kutucu için ise pazarlıklar sürüyor. Eyüpspor, Galatasaray’a kapıyı 7 milyon eurodan açarken, takas formülüne de olumlu yaklaşıyor.