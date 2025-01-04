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Galatasaray'a gelemezsin! Berke Özer için beklenen karar çıktı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.01.2025 16:50
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Ara transfer döneminde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da, gündeme gelen isimlerden biri de Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer olmuştu. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçisi için kulübüyle temasa geçerken, Özer için kararını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a gelemezsin! Berke Özer için beklenen karar çıktı

Ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Galatasaray'ın, Fernando Muslera'nın yerine Berke Özer'i transfer etmek için harekete geçtiği öğrenilmişti.

BERKE ÖZER TRANSFERİ RAFA KALKTI!

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Son gelen haberlere göre, Galatasaray, Berke Özer transferinden vazgeçti. Sarı-kırmızılı yönetim, genç kalecinin sosyal medyada Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulunduğu videoların ortaya çıkmasının ardından bu transferi rafa kaldırma kararı aldı.

AHMED KUTUCU İÇİN PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

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Okan Buruk’un kadrosunda görmeyi çok istediği Ahmed Kutucu için ise pazarlıklar sürüyor. Eyüpspor, Galatasaray’a kapıyı 7 milyon eurodan açarken, takas formülüne de olumlu yaklaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berke Özer galatasaray
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
berke doğruyu haykırmış ne var bunda
Zaten düşüncesi bile gereksizdi... tabiki galatasaray a gelemez di ...
berke doğru yoldasın
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