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  4. Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Marcao'nun son hali şaşkınlık yarattı!

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Marcao'nun son hali şaşkınlık yarattı!

17.11.2023 10:53 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya 15 milyon euro karşılığında transfer olan Marcao, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü düzenli forma şansı bulamamış, aldığı sürelerde ise istenen performansı sergileyememişti. Bu sezon henüz forma giyemeyen Brezilyalı stoperin son hali şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da Marcao, sene başında İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sevilla'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklediği forma şansını bulamayan, aldığı sürelerde de istenen performansı sergileyemeyen savunma oyuncusunun son hali dikkat çekti.

DURUMU ŞAŞKINLIK YARATTI

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Bu sezon henüz forma giyemeyen ve kas sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun Sevilla antrenmanında çekilen fotoğraftaki durumu şaşkınlık yarattı.

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Galatasaray'da oynarken oldukça fit bir fiziğe sahip olan Marcao'nun fazla kiloları ve toplu görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Devre arasında sarı - kırmızılı takıma geri döneceği konuşulan 27 yaşındaki stoperle ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

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