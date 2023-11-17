Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Marcao'nun son hali şaşkınlık yarattı!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da Marcao, sene başında İspanya La Liga ekibi Sevilla'ya 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Sevilla'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklediği forma şansını bulamayan, aldığı sürelerde de istenen performansı sergileyemeyen savunma oyuncusunun son hali dikkat çekti.

DURUMU ŞAŞKINLIK YARATTI

Bu sezon henüz forma giyemeyen ve kas sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun Sevilla antrenmanında çekilen fotoğraftaki durumu şaşkınlık yarattı.

Galatasaray'da oynarken oldukça fit bir fiziğe sahip olan Marcao'nun fazla kiloları ve toplu görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Devre arasında sarı - kırmızılı takıma geri döneceği konuşulan 27 yaşındaki stoperle ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı.





