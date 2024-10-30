Galatasaray'a gideceği konuşuluyordu! Osayi Samuel her şeyi canlı yayında oyun oynarken açıkladı... Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Bright-Osayi Samuel için birçok ayrılık iddiası gündemde. Sarı-lacivertliler oyuncu ile görüşme halinde olsa da henüz resmi bir adım atılmış değil.

İsmi Galatasaray ile de anılan ve Fenerbahçe'den ayrılacağı Nijeryalı yıldız, bir canlı yayın platformunda bu söylentilere öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"BU RAKAMLARI NEREDEN ÇIKARIYORLAR..."

Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE İHANET ETMEM"

Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.