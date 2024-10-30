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Galatasaray'a gideceği konuşuluyordu! Osayi Samuel her şeyi canlı yayında oyun oynarken açıkladı... Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.10.2024 19:45
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Bright Osayi Samuel için son günlerde birçok iddia ortaya atılırken bunlardan biri de yıldız ismin Galatasaray'ın yolunu tutacağıydı. Başarılı oyuncu bir canlı yayın platformunda oyun oynadığı esnada bu iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'a gideceği konuşuluyordu! Osayi Samuel her şeyi canlı yayında oyun oynarken açıkladı... Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Bright-Osayi Samuel için birçok ayrılık iddiası gündemde. Sarı-lacivertliler oyuncu ile görüşme halinde olsa da henüz resmi bir adım atılmış değil.

İsmi Galatasaray ile de anılan ve Fenerbahçe'den ayrılacağı Nijeryalı yıldız, bir canlı yayın platformunda bu söylentilere öne sürülen Bright Osayi-Samuel, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"BU RAKAMLARI NEREDEN ÇIKARIYORLAR..."

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Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE İHANET ETMEM"

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Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.

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