Galatasaray'a gün doğdu! Hakan Çalhanoğlu'nda olanlar oldu: İşte masadaki teklif

Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferinde bu kez daha kararlı bir yol haritası çizdi.

Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Inter ile temas kuran Galatasaray, İtalyan ekibinin orta sahadaki boşluğu dolduramayacağı gerekçesiyle istediği sonucu elde edememişti. Bu nedenle transfer girişimleri askıya alınmıştı.

SÖZLEŞMESİ UZATILMADI

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile olan sözleşmesinin henüz uzatılmaması, süreci farklı bir noktaya taşıdı. 2027 yılına kadar kontratı bulunan milli oyuncu için İtalyan kulübü, yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye açık hale geldi.

INTER 15-20 MİLYON İSTİYOR

İtalya basınından Calciomercato’nun haberine göre Inter, tecrübeli orta saha oyuncusunun bonservisi için 15-20 milyon euro aralığında bir gelir hedefliyor.

GALATASARAY TEKLİFİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray yönetimi ise transfer için mali çerçeveyi çizdi. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki yıldız için en fazla 10 milyon euro ödemeyi planlıyor ve bu rakamın üzerine çıkmamayı kararlaştırmış durumda.