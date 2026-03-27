Galatasaray'a gün doğdu! Hakan Çalhanoğlu'nda olanlar oldu: İşte masadaki teklif

Galatasaray, orta saha için uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferinde bu kez somut adım atmaya hazırlanıyor. Inter’in 15-20 milyon euro beklentisine karşılık sarı-kırmızılılar, 10 milyon euroluk net bir sınır belirledi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Galatasaray, yeni sezon öncesi orta saha hattını güçlendirmek için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu transferinde bu kez daha kararlı bir yol haritası çizdi.

Hem sezon başında hem de ara transfer döneminde Inter ile temas kuran Galatasaray, İtalyan ekibinin orta sahadaki boşluğu dolduramayacağı gerekçesiyle istediği sonucu elde edememişti. Bu nedenle transfer girişimleri askıya alınmıştı.

SÖZLEŞMESİ UZATILMADI

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ile olan sözleşmesinin henüz uzatılmaması, süreci farklı bir noktaya taşıdı. 2027 yılına kadar kontratı bulunan milli oyuncu için İtalyan kulübü, yaz döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye açık hale geldi.

INTER 15-20 MİLYON İSTİYOR

İtalya basınından Calciomercato’nun haberine göre Inter, tecrübeli orta saha oyuncusunun bonservisi için 15-20 milyon euro aralığında bir gelir hedefliyor.

GALATASARAY TEKLİFİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray yönetimi ise transfer için mali çerçeveyi çizdi. Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki yıldız için en fazla 10 milyon euro ödemeyi planlıyor ve bu rakamın üzerine çıkmamayı kararlaştırmış durumda.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı bilmecesi! Amir Murillo geldi, formayı unuttu...SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı bilmecesi! Amir Murillo geldi, formayı unuttu...
Tarihlerinde böylesi yok! Kosova'dan kritik Türkiye kararıTarihlerinde böylesi yok! Kosova'dan kritik Türkiye kararı

En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

