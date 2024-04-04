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Galatasaray'a gün doğdu! Yönetimi sevindiren haber... Bayern Münih Sacha Boey'i gönderiyor!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.04.2024 21:11
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Galatasaray'da gösterdiği performansla dev kulüpleri peşine takan ve Alman ekibi Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey için İtalyan basınında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'a gün doğdu! Yönetimi sevindiren haber... Bayern Münih Sacha Boey'i gönderiyor!
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray'ın 2021 yılında Rennes'ten 3.65 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey'i geçtiğimiz ara transferde 30+5 milyon Euro bonservis karşılığında Alman devi Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Bayern Münih'e transferinden kısa bir süre sonra sakatlık geçiren Boey kendisini gösterme fırsatı bulamazken, ayrılık iddiaları da ortaya atılmaya başlandı.

'SEZON SONU VEDA'

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İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bavyera ekibi 2 maçta 109 dakika forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcuyu sezon sonunda elinden çıkaracak. Haberin detayında, Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan'ın Sacha Boey ile ilgilendiği ve sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Fransız futbolcuyu transfer etmek için çalışmalara başladığı kaydedildi. İtalyan ekibinin Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de vurgulandı.

GALATASARAY'A GÜN DOĞDU!

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Eğer bu transfer gerçekleşirse Boey, sarı-kırmızılılara bir kez daha para kazandıracak. Transfer sürecinde Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda Bayern'in gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını sarı-kırmızılılara ödeyeceği duyurulmuştu.

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