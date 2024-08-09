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Galatasaray'a hayat veren Batshuayi, Türk futbol tarihine adını yazdırdı! Bunu başarabilen ilk yabancı futbolcu oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.08.2024 23:25
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Galatasaray’ın Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu. Ayrıca Batshuayi, takımına galibiyeti getiren golü atarak sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'a hayat veren Batshuayi, Türk futbol tarihine adını yazdırdı! Bunu başarabilen ilk yabancı futbolcu oldu...
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de sezonun ilk maçında sahasında Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Cimbom’un Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi de bir ilki başardı.

İLK YABANCI FUTBOLCU OLDU

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30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’da da Süper Lig maçına çıktı. Böylelikle 3 büyüklerin tamamında Süper Lig maçına çıkan ilk yabancı futbolcu Michy Batshuayi oldu.

90. DAKİKADA TAKIMI İPTEN ALDI

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Karşılaşmanın 90. dakikasında sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren gol de Batshuayi’den geldi. Torreira’nın ortasına kale önünde iyi yükselen Belçikalı futbolcu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Batshuayi, 70. dakikada Leo Dubois’nın yerine oyuna dahil oldu.

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batshuayi galatasaray
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