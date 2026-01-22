Galatasaray'a hayat veren Uğurcan Çakır, Atletico Madrid maçında kilit rol üstlendi!

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır Şampiyonlar Ligi'nde performansıyla damga vuruyor. Şu zamana kadar 7 maça çıkan Çakır, kurtarışlarıyla sarı-kırmızılıları maçlarda tutması ile ön plana çıktı. Dün gece oynanan Atletico Madrid maçın da 21 uzun pas denemesinde 15 isabet sağlayarak otoritelerin beğenisini topladı.

A.MADRID MAÇINDA İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Uğurcan Çakır, bugün oynanan karşılaşmada pas oyunuyla dikkat çeken bir performansa imza attı. Milli kaleci, maç genelinde yalnızca 6 pas hatası yaparken, %85 pas isabet oranı yakalayarak takımının oyun kurulumunda önemli rol üstlendi.

Özellikle uzun paslardaki başarısı öne çıkan Uğurcan Çakır, 21 uzun pas denemesinin 15’inde isabet sağlayarak rakibin ön alan baskısını etkili biçimde kırdı. Atletico Madrid’in yüksek tempolu ön alan presine karşı doğru zamanlamayla kullandığı uzun toplar, Trabzonspor’un savunmadan hızlı çıkışlarında kilit rol oynadı.

Maç boyunca çizilen pas grafiği, Uğurcan Çakır’ın oyunu geniş alana yayarak baskıyı tek hamlede aşabildiğini net şekilde ortaya koyarken, bu performans Atletico’nun pres gücünü nasıl boşa düşürdüğünü gösteren analiz videoları için de önemli bir örnek oluşturdu.

PERFORMANSIYLA MAÇA DAMGA VURDU...

Uğurcan Çakır, Atletico Madrid karşısında sergilediği performansla yalnızca kalede değil, oyun kurulumunda da takımının en önemli isimlerinden biri oldu. Milli kaleci, karşılaşmayı 3 kurtarış ile tamamlarken, savunma arkasına atılan toplarda yaptığı 2 kritik uzaklaştırma ile tehlikeyi önledi.

Pas oyunundaki başarısıyla öne çıkan Uğurcan, maç genelinde 39 pasın 33’ünde isabet sağlayarak yüksek bir pas yüzdesi yakaladı. Özellikle kendi yarı sahasında %100 isabetle (23/23) oynayan tecrübeli eldiven, takımının baskı altında top kaybı yaşamasının önüne geçti. Rakip yarı sahaya yönelik paslarda ise 10 isabet (10/16) ile oyunu ileri taşıdı.

Bu istatistikler, Uğurcan Çakır’ın Atletico Madrid karşısında yalnızca kaleyi değil, oyunun temposunu da yöneten isimlerden biri olduğunu net şekilde ortaya koydu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUANLARI COŞTURDU! AVRUPA ONU KONUŞUYOR

SofaScore verilerine göre Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray formasıyla çıktığı 6 maçta da dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Tecrübeli kaleci, Atletico Madrid ile 1-1 berabere biten karşılaşmadan 7.8 puanla ayrılırken, Monaco deplasmanında alınan 1-0’lık galibiyette 8.5 puanla öne çıktı.

Galatasaray’ın USG’ye 1-0 mağlup olduğu maçta 6.8 puan alan Uğurcan, Ajax deplasmanında oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmada 7.1 puanla katkı verdi. Bodø/Glimt karşısında iç sahada alınan 3-1’lik galibiyette 7.3 puan alan milli kaleci, Liverpool karşısında kazanılan 1-0’lık maçta ise 8.5 puanla gecenin yıldızlarından biri oldu.

Uğurcan Çakır, Avrupa arenasında ortaya koyduğu bu istikrarlı grafikle Galatasaray’ın en güven veren isimleri arasında yer alırken, Avrupa'da adından söz ettirdi. Milli kaleci için Avrupa'nın önemli takımları oyuncuyu izlemeye aldı.

MAÇ SONU KONUŞTU! " SON DAKİKAKADA..."

Uğurcan Çakır, "Takım arkadaşlarım çok iyiydi, taraftarlarımız harikaydı. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Maçtan önce 1 puan çok iyiydi, ilk 24 için... Son dakikada maçı da kazanabilirdik. Atletico Madrid de bundan etkilendi. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. 3 puanı kaçırdığımız için üzgünüz." dedi.