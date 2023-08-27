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Galatasaray'a her yerden para yağıyor! Şampiyonlar Ligi gelirlerinin yanına, 1 milyar TL

27.08.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon kadroya yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gelirlerinin yanı sıra localardan da büyük bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmaya oldukça yaklaşırken bu başarıyla ekonomik anlamda da elini oldukça güçlendiriyor.

Sarı-Kırmızılılar yalnızca Avrupa'daki galibiyetleriyle değil tribün gelirlerinde de bir rekora imza attı. Fanatik'in haberine göre; Kombinelerin tamamını satan ve maç günü biletleri kapış kapış giden Sarı-Kırmızılı takımda yeni bir proje ile kulübün kasasına ciddi bir rakam girecek.

ŞİMDİDEN SATILDI

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Stadyumun kullanılmayan bölümleri için loca yapma kararı sezon başında alınmıştı. Bu kapsamda Rams Park'ta yeni 15 loca için çalışmalar sürüyor. Stad personel yemekhanesinin kullanılmayan bölümü ve Gstv stüdyosu dahil locaya çevriliyor. Bu locaların ortalama 5 milyon TL'den satışa sunulduğu ve büyük bölümünün şimdiden satıldığı belirtiliyor.

1 MİLYAR TL...

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Galatasaray yönetimi bu 15 locadan 70-80 milyon TL civarı gelir bekliyor. Toplamda bu yıl tribün geliri 800 milyon TL'ye yaklaşan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde bu rakamın 1 milyar TL'yi bulması bekleniyor.

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