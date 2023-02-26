Galatasaray'a Icardi için kötü haberi eşi Wanda Nara verdi! ''Çıkan haberler doğru''

Saha içinde olduğu gibi saha dışında da bir o kadar gündem olan Icardi'nin geleceği hakkında ilk açıklama eşi ve menajeri Wanda Nara'dan geldi. Galatasaray'da gösterdiği performansla talipleri her geçen gün artan Arjantinli golcü için üzücü haberi Wanda Nara paylaştı.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

Wanda, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru. Icardi hala çok genç ve yıldız bir isim. Sezon sonunda oturup konuşacağız" dedi.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray taraftarıyla çok iyi anlaşan yıldız oyuncuyu yönetim bırakmak istemiyor. Icardi'nin bonservisini alabilmek için PSG ile temaslar kuran sarı-kırmızılılar son ana kadar Icardi için nabız yoklayacak.

