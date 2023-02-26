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  4. Galatasaray'a Icardi için kötü haberi eşi Wanda Nara verdi! ''Çıkan haberler doğru''

Galatasaray'a Icardi için kötü haberi eşi Wanda Nara verdi! ''Çıkan haberler doğru''

26.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı ve gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Icardi'nin akıbeti yavaş yavaş belli oluyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda bonservisini almak için harekete geçtiği bilinirken, oyuncunun eşi ve menajeri Wanda Nara açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a Icardi için kötü haberi eşi Wanda Nara verdi! ''Çıkan haberler doğru''
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Saha içinde olduğu gibi saha dışında da bir o kadar gündem olan Icardi'nin geleceği hakkında ilk açıklama eşi ve menajeri Wanda Nara'dan geldi. Galatasaray'da gösterdiği performansla talipleri her geçen gün artan Arjantinli golcü için üzücü haberi Wanda Nara paylaştı.

"ÇIKAN HABERLER DOĞRU"

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Wanda, "İtalya'dan Roma ve Milan, Icardi'yi gelecek sezon kadrolarına katmak istiyor. Haberler doğru. Icardi hala çok genç ve yıldız bir isim. Sezon sonunda oturup konuşacağız" dedi.

GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR

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Galatasaray taraftarıyla çok iyi anlaşan yıldız oyuncuyu yönetim bırakmak istemiyor. Icardi'nin bonservisini alabilmek için PSG ile temaslar kuran sarı-kırmızılılar son ana kadar Icardi için nabız yoklayacak.

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