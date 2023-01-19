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Galatasaray'a İlkay Gündoğan için kötü haber Barcelona'dan geldi! Transfer devre arasında açıklanacak...

19.01.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, sezon sonunda takımdan kesin olarak ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncunun Süper Lig takımlarından Galatasaray ile görüştüğü ve prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmişti. Fakat Galatasaray'a kötü haber Barcelona cephesinden geldi.

Galatasaray'a İlkay Gündoğan için kötü haber Barcelona'dan geldi! Transfer devre arasında açıklanacak...
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
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Pep Guardiola'nın vazgeçilmezleri arasına giren Türk asıllı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla büyük heyecan yaratmıştı. Galatasaray'a geleceği konuşulan İlkay için kötü haber geldi.

GALATASARAY İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI İDDİASI

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Galatasaraylı yöneticiler ile görüşen İlkay Gündoğan, prensip anlaşmasına vardı iddiası gündeme atılmıştı. İlkay için kötü haber Barcelona'dan geldi.

BARCELONA İLE ANLAŞTI

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Barcelona, İlkay Gündoğan transferini tamamladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Katalanlar, devre arasında bu transferi duyuracak.


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