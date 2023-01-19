Galatasaray'a İlkay Gündoğan için kötü haber Barcelona'dan geldi! Transfer devre arasında açıklanacak...

Pep Guardiola'nın vazgeçilmezleri arasına giren Türk asıllı orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla büyük heyecan yaratmıştı. Galatasaray'a geleceği konuşulan İlkay için kötü haber geldi.

GALATASARAY İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI İDDİASI

Galatasaraylı yöneticiler ile görüşen İlkay Gündoğan, prensip anlaşmasına vardı iddiası gündeme atılmıştı. İlkay için kötü haber Barcelona'dan geldi.

BARCELONA İLE ANLAŞTI

Barcelona, İlkay Gündoğan transferini tamamladı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Katalanlar, devre arasında bu transferi duyuracak.



