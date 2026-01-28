Galatasaray'a İngiltere'de soğuk duş! İstenmeyen oldu, cezalı duruma düştü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray'da, sahadaki mücadele kadar kart sınırı da can sıktı. Sarı-Kırmızılıların orta sahadaki sigortası Mario Lemina, Etihad Stadyumu'nda korkulanı yaşattı.

19. DAKİKADA CEZALI OLDU

Karşılaşmanın henüz başında, 19. dakikada hakem tarafından sarı kartla cezalandırılan Mario Lemina, sınırda olduğu için cezalı duruma düştü.

BİR SONRAKİ TURDA YOK

Gabonlu futbolcu, bu kartla birlikte Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki bir sonraki maçında forma giyemeyecek. Aslan'ın bir üst tura yükselmesi veya yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda oynayacağı ilk karşılaşmada Lemina, takımını yalnız bırakacak.